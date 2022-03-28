Уничтоженный российскими оккупантами музей ретро-игр it8bit в Мариуполе станет виртуальным

Создатель крупнейшего частного музея ретро-игр и компьютеров it8bit Дмитрий Черепанов пообещал восстановить его хотя бы виртуально.

«К счастью я создал не только музей, я создал и этот сайт… На этом сайте большой архив, который я собирал много лет, программ, музыки, видео, которые пока еще не опубликованы… Но теперь пришло время активно заняться тем, что я так долго собирал и что станет моим наследием здесь в виртуальном мире». Дмитрий Черепанов

Об уничтожении музея Черепанов сообщил 21 марта на странице в Facebook. Также от российских оккупантов пострадал и дом владельца уникальной коллекции.

Дмитрий Черепанов собирал и реставрировал старые компьютеры и приставки более десяти лет, и его музей представляет собой захватывающий взгляд на масштабы компьютерной революции с 1950-х годов.

После уничтожения всей коллекции Черепанов открыл счет в PayPal и принимает пожертвования, чтобы помочь ВСУ и пострадавшим от войны в Украине.