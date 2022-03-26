В Украине появился первый NFT-музей войны: вырученные средства пойдут на Ethereum-кошелек Минцифры, а оттуда — на гуманитарные нужды

Сообщество NFT-художников вместе с Минцифры объединили блокчейн-технологию, искусство и исторические факты. Благодаря этому появился первый NFT-музей войны. Цель проекта — распространить правдивую информацию среди мирового диджитал-сообщества и собрать средства для поддержки жителей Украины.

«Экспонаты отражают военные события, пережитые украинцами — с начала российского вторжения до момента нашей победы. Все произведения представлены в цифровом виде как NFT-токены, и их может приобрести кто угодно. Средства по продаже коллекции будут перечислены на официальный Ethereum-кошелек Минцифры на гуманитарные нужды для Украины. Первая часть коллекции содержит произведения украинских художников. Далее музей будет дополняться работами художников со всего мира», — сказано в пресс-релизе Минцифры.

Посмотреть работы, находящиеся в виртуальном NFT-музее войны, можно по этой ссылке.

Ранее в Минцифры предупредили о мошенничестве с фейковыми сообщениями о зачислении 6500 грн «єПідтримки». Украинцы начали получать уведомление о зачислении средств поддержки и с просьбой перейти по ссылке. Делать этого нельзя. Уведомления о зачислении средств приходят только от банка и не требуют перехода по ссылкам.