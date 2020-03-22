Unity предоставляет три месяца бесплатного доступа к обучающим курсам Unity Learn Premium





В рамках поддержки пользователей, находящихся на карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, Unity Technologies представляет всем желающим три месяца бесплатного доступа к продвинутым обучающим курсам программы Unity Learn Premium.

Хотя в Сети более чем достаточно обучающих курсов по самому популярному среди инди-разработчиков игровому движку Unity, год назад Unity Technologies представила программу Unity Learn Premium, предоставляющую доступ к более углубленным и продвинутым курсам. Кроме расширенных уроков и обучающих материалов для пользователей разного уровня подготовки в рамках Unity Learn Premium раз в две недели проводятся живые интерактивные сессии Learn Live с участием сертифицированных инструкторов. В дополнение к контенту, созданному специалистами самой Unity Technologies, программа содержит уроки от партнеров с таких популярных ресурсов как Coursera, Udemy и Pluralsight.

Для бизнес-подписчиков Unity по планам Plus и Pro, как и для учебных заведений, доступ к Unity Learn Premium всегда был бесплатным, а вот для индивидуальных-подписчиков, использующих бесплатную версию Unity, доступ к Learn Premium стоил $15 в месяц.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и карантинном, объявленным во многих странах мира, с 19 марта 2020 г. Unity Technologies предоставляет всем желающим три месяц бесплатного доступа обучающим курсам Unity Learn Premium.