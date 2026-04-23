Кумир предостерег: Абубакар Салим из Assassin's Creed отреагировал на решение Троя Бейкера по игровой студии

Трой Бейкер — один из самых известных актеров озвучки в видеоиграх, голос Джоэла из The Last of Us и Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle — рассматривает возможность открыть собственную студию и разработать игру. Первым отреагировал Абубакар Салим — актер, творческим путем и достижениями которого Бейкер открыто восхищается: человек, который не только озвучил главного героя Assassin’s Creed: Origins, но и основал собственную студию Surgent Studios.





В интервью Eurogamer Бейкер рассказал, что начинает «разговоры» о потенциальном проекте, который позволил бы ему рассказывать «те истории, которые он хочет рассказывать». Ничего конкретного пока нет, однако слухи разлетелись мгновенно. Абубакар Салим — актер озвучки Байека из Assassin’s Creed: Origins и основатель британской студии Surgent Studios — отреагировал в X лаконично:

«Не делай этого».

Позже добавил:

«Сейчас это безжалостное пространство».





Из контекста его ответа очевидно, что предупреждение было скорее шуточным — но шуткой из опыта. Surgent Studios за несколько лет выпустила два заметных проекта: Tales of Kenzera: Zau и Dead Take. В то же время студия пережила финансовые трудности и сокращения, а новая игра FixForce вышла в ранний доступ лишь в прошлом году.

Не все разделили осторожность Салима. Джон «Бакки» Баккли из Pocketpair — разработчика Palworld — написал в ответ просто: «Делай». Различие взглядов отражает реальный раскол в индустрии: одни видят в собственной студии творческую свободу, другие — путь через тернии без гарантий результата.

Игровой рынок переживает болезненную фазу: закрытие студий, массовые увольнения, провалы дорогих ААА-проектов. Бейкер в своих словах не заявлял, что бросает актерство ради разработки — он говорил о желании иметь собственный творческий голос. Но даже такая формулировка в нынешнем климате звучит амбициозно.

Источник: Eurogamer