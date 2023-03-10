Уничтожение Ан-225 «Мрия» — СБУ объявила о подозрении бывшим руководителям ГП «Антонов», чьи действия привели к уничтожению легендарного самолета

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях эксруководителям ГП «Антонов», чьи действия привели к уничтожению АН-225 «Мрия» 24 февраля во время обстрела города Гостомель и аэропорта «Антонова» российские оккупационные войска уничтожили легендарный самолет Ан-225 «Мрія».

Еще в конце октября 2022-го СБУ обвинило руководство ГП «Антонов» в служебной халатности, приведшей к потере легендарного самолета, а сейчас следствие по делу дошло до вручения подозрений — следователи СБУ и прокуроры собрали основательную доказательную базу на эксгендиректора ГП «Антонов» Сергея Бычкова (задержание состоялось накануне, а суд арестовал его на 60 суток), а также его заместителя и начальника подразделения по авиабезопасности.

По материалам следствия, в преддверии полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите. Сообщается, что в период января-февраля 2022 года чиновники прямо запретили украинским военным возводить оборонные укрепления и фортификационные сооружения на аэродроме — они отдали четкое распоряжение заблокировать допуск бойцов Нацгвардии на территорию объекта. Это в конечном итоге привело к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета АН-225 «Мрия».

«Мы ведем объективное расследование этого дела. Те, кто фактически помог врагу уничтожить один из символов Украины, должны понести заслуженное наказание. И СБУ сделает для этого все необходимое. А новый самолет наше государство обязательно построит, потому что «Мрию», как и Украину, невозможно разрушить», Василий Малюк, Глава СБУ

Всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий). Двум фигурантам производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время заместитель гендиректора ГП «Антонов», который сейчас скрывается от правосудия, объявлен в розыск. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время продолжается досудебное расследование процессуального руководства Офиса Генерального прокурора, и надеемся, что вскоре обвиняемые предстанут перед судом.

Относительно АН-225 «Мрия», уже некоторое время продолжаются работы над восстановлением легендарного самолета за счет западных спонсоров — ранее сообщалось, что новый самолет Ан-225 «Мрия» обойдется не менее 500 млн евро. В то же время, старая «Мрия» старик выступит донором для новой — предварительная экспертиза установила около 30% подходящих компонентов, которые можно использовать для новой «Мрии». Сроки, конечно, никто пока не прогнозирует.

Каждый может присоединиться к возобновлению украинской «Мрии» – в прошлом месяце вышло дополнение для Microsoft Flight Simulator, которое добавляет легендарный самолет в игру. Часть денег с продаж виртуального самолета пойдет на строительство новой «Мрии».