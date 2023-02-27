«Мрія повертається» – для Microsoft Flight Simulator вийшло доповнення з Ан-225 «Мрія»

Як і очікувалося, розробники випустили чергове оновлення до Microsoft Flight Simulator, яке додає в гру легендарний літак Ан-225 «Мрія». Велетень з’явився у грі на річницю від його знищення російськими окупантами – 27 лютого.

Слід зазначити, що раніше в грі вже був літак Ан-225 «Мрія», доступний через мод, створений ентузіастами. Проте цього разу мова йде про офіційну детальну копію справжнього літака – з ідентичним дизайном та навіть звуками мотора. Отже, тепер всі охочі власники гри і відповідного доповнення зможуть спробувати свої сили за штурвалом найпопулярнішого у світі транспортного літака.

У Мінцифрі подякували компанії Microsoft за підтримку ініціативи команд міністерства та підприємства «АНТОНОВ». Зазначається, що кошти від продажу доповнення «Мрія» підуть на відновлення справжнього літака Ан-225 «Мрія», який знищили російські окупанти.