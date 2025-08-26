Универсальная память UltraRAM в шаге от производства: быстрая как DRAM и хранит данные тысячи лет

UltraRAM стирает грань между постоянной и оперативной памятью. Quinas Technology и IQE plc разработали технологию масштабируемого производства.

Компания Quinas Technology, которая стоит за UltraRAM, в течение последнего года активно сотрудничала с производителем чипов IQE plc над масштабированием производства UltraRAM до промышленного уровня. По данным Blocks & Files, сотрудничество было успешным, и память, которая обещает скорость, как у DRAM, в 4000 раз большую долговечность, чем NAND и сохранение данных до тысячи лет, сейчас на пороге производства.

Изготовление UltraRAM основано на процессе эпитаксии. Сложные полупроводниковые слои выращиваются с большой точностью на кристаллической подложке. Позже для создания структур микросхем памяти применяются более привычные процессы производства полупроводников, такие как фотолитография и травление.

«Мы успешно достигли нашей цели — разработать масштабируемый процесс эпитаксии для UltraRAM, что является важной вехой на пути к промышленному производству микросхем. Этот проект представляет уникальную возможность воплотить в жизнь следующее поколение сложных полупроводниковых материалов в Великобритании», — говорит Ютта Мейер, генеральный директор IQE.

Генеральный директор и соучредитель Quinas Джеймс Эшфорт-Пук назвал совместный успех как поворотный момент на пути от университетских исследований к коммерческим продуктам. Следующим шагом в плане коммерциализации UltraRAM станет согласование пилотного производства с различными литографическими фабриками и другими партнерами.

Память UltraRAM широко известна с 2022 года. Она станет первой памятью, которая будет использовать квантово-механический процесс, который называется резонансным туннелированием. В сентябре 2023 года Tom’s Hardware посетил лаборатории UltraRAM, которые отделились от Ланкастерского университета под руководством Quinas Technology. Журналисты увидели прототип микросхемы UltraRAM в процессе тестирования