Мощный конкурент Samsung и SK Hynix — китайская CXMT будет производить DDR5 и HBM3

Огромная китайская ChangXin Memory Technologies, или CXMT, переходит к производства памяти DDR5 и HBM3. Это удар по Samsung, SK Hynix и Micron на внутреннем рынке.

CXMT планирует постепенно отказаться от производства памяти DDR4 и сосредоточиться на передовых технологиях. Потенциально компания способна завалить китайский рынок модулями памяти для ПК. Об этом сообщает ресурс DigiTimes.

Компания имеет значительные мощности и способна будет быстро масштабировать производство. Китайская фирма уже прекратила производство DDR4 и планирует объявить о завершении работы с этой технологией до конца первого квартала 2025 года.

По словам представителей компании, начиная с лишь 2% рынка, CXMT, по прогнозам, достигнет производства 280 тыс. пластин в месяц к концу 2025 года, с потенциалом роста до 300 тыс., что равняется 15% мирового производства DRAM.

Впрочем, по данным Wccftech, технология DDR5 от CXMT в настоящее время довольно «сырая» — опытные образцы имеют низкий уровень производительности. Согласно результатам выборки, проведенной в первом квартале 2025 года, CXMT не прошла квалификацию для интеграции у местного производителя модулей памяти, который затем прибегнул к альтернативам из Южной Кореи. Компания сталкивается с нестабильной производительностью при высоких температурах, что затрудняет проникновение на потребительский рынок. Однако ожидается, что до конца года CXMT совершит технологический прорыв.

Помимо DDR5 она также разрабатывает «высококачественное» решение HBM3, поскольку технология HBM2 якобы уже доступна. Это может означать больше, чем производство DDR5, поскольку CXMT ориентируется на рынок серверов ИИ и Huawei в качестве клиента.