Новости IT-бизнес 06.04.2026

Samsung снова повышает цены на память: еще +30% к предыдущему подорожанию

Вадим Карпусь

Samsung знову підвищує ціни на пам'ять: ще +30% до попереднього подорожчання

Рынок оперативной памяти продолжает лихорадить. Samsung подписывает новые долгосрочные контракты на DRAM с ценами, которые примерно на 30% выше, чем в первом квартале 2026 года. И это происходит даже несмотря на то, что отдельные модули DDR5 в розничной торговле подешевели. Похоже, это временное явление.


По данным отчета ETNews, крупные клиенты платят больше за стабильные поставки памяти. И новое повышение на 30% стало продолжением уже устойчивого тренда на рынке. В первом квартале 2026 года цены на компоненты уже подскакивали до 100% из-за дефицита, который вызывает бум ИИ.

«Мы не видим никаких признаков улучшения или снижения цен на фоне спроса со стороны ИИ», — заявил один из представителей индустрии.

Из-за стремительного расширения дата-центров для искусственного интеллекта растет спрос на определенные компоненты. Они массово используют HBM-память, что заставляет производителей переориентировать производство и сокращать выпуск обычной DRAM для потребительского рынка.

Почему DDR5 иногда дешевеет

Несмотря на общее давление на рынок, в США и Европе некоторые модули DDR5 временно стали доступнее. В частности, популярные комплекты Corsair Vengeance DDR5 продаются дешевле, чем несколько месяцев назад.


В Китае ситуация еще интереснее: цены на компоненты кое-где упали на 30% по сравнению с началом 2026 года. Дошло до того, что перекупщики, которые накопили запасы памяти, начали паниковать и распродавать ее.

Но причина здесь заключается не в насыщении рынка достаточным количеством памяти, а в существенной просадке спроса с новыми ценами. Многие пользователи откладывают сборку новых ПК или модернизацию существующих устройств из-за общего подорожания компонентов.

+40% к цене ПК: к дорогим DRAM и NAND добавляется дефицит процессоров

Память и дали будет дорожать

Но это лишь пауза в дальнейшем повышении, а не обратный тренд. Аналитики не ожидают долговременного удешевления. Новые контракты Samsung подтверждают, что производители уверены в дальнейшей продолжительности бума ИИ. Другой источник подчеркивает, что «спрос на высокопроизводительную DRAM и HBM не изменился».

«Спрос на долгосрочные контракты и конкуренция за DRAM также растут», — в то же время отмечает собеседник ETNews.

И дело не только в Samsung. Другие производители — Micron Technology и SK Hynix — также планируют повышение контрактных цен уже во втором квартале.

Со всем этим пользователям остается лишь смириться с текущим положением на рынке. В ближайшее время оперативная память DDR5 для ПК, ноутбуков и консолей вряд ли станет дешевле. И даже процессоры дорожают на фоне бума ИИ. Вместе с тем растет в цене и память для мобильных устройств. Поэтому смартфоны могут получить меньше привлекательных обновлений за те же деньги. А для тех, кто уже не может откладывать апгрейд ПК, вывод напрочь неутешительный — бюджет придется пересматривать.

Источник: notebookcheck

Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
