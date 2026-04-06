Samsung снова повышает цены на память: еще +30% к предыдущему подорожанию

Рынок оперативной памяти продолжает лихорадить. Samsung подписывает новые долгосрочные контракты на DRAM с ценами, которые примерно на 30% выше, чем в первом квартале 2026 года. И это происходит даже несмотря на то, что отдельные модули DDR5 в розничной торговле подешевели. Похоже, это временное явление.





По данным отчета ETNews, крупные клиенты платят больше за стабильные поставки памяти. И новое повышение на 30% стало продолжением уже устойчивого тренда на рынке. В первом квартале 2026 года цены на компоненты уже подскакивали до 100% из-за дефицита, который вызывает бум ИИ.

«Мы не видим никаких признаков улучшения или снижения цен на фоне спроса со стороны ИИ», — заявил один из представителей индустрии.

Из-за стремительного расширения дата-центров для искусственного интеллекта растет спрос на определенные компоненты. Они массово используют HBM-память, что заставляет производителей переориентировать производство и сокращать выпуск обычной DRAM для потребительского рынка.

Почему DDR5 иногда дешевеет

Несмотря на общее давление на рынок, в США и Европе некоторые модули DDR5 временно стали доступнее. В частности, популярные комплекты Corsair Vengeance DDR5 продаются дешевле, чем несколько месяцев назад.





В Китае ситуация еще интереснее: цены на компоненты кое-где упали на 30% по сравнению с началом 2026 года. Дошло до того, что перекупщики, которые накопили запасы памяти, начали паниковать и распродавать ее.

Но причина здесь заключается не в насыщении рынка достаточным количеством памяти, а в существенной просадке спроса с новыми ценами. Многие пользователи откладывают сборку новых ПК или модернизацию существующих устройств из-за общего подорожания компонентов.

Память и дали будет дорожать

Но это лишь пауза в дальнейшем повышении, а не обратный тренд. Аналитики не ожидают долговременного удешевления. Новые контракты Samsung подтверждают, что производители уверены в дальнейшей продолжительности бума ИИ. Другой источник подчеркивает, что «спрос на высокопроизводительную DRAM и HBM не изменился».

«Спрос на долгосрочные контракты и конкуренция за DRAM также растут», — в то же время отмечает собеседник ETNews.

И дело не только в Samsung. Другие производители — Micron Technology и SK Hynix — также планируют повышение контрактных цен уже во втором квартале.

AI Demand Remains Red Hot! Samsung’s DRAM Prices Doubled in Q1, Another 30% Hike in Q2 Strong AI server demand continues to strain memory supply. Samsung has finalized Q2 DRAM contract prices with customers, raising them by another ~30% (after nearly doubling in Q1). The memory… pic.twitter.com/4ApUeMuame — David Bailey (@LuckyTyagi92105) April 5, 2026

Со всем этим пользователям остается лишь смириться с текущим положением на рынке. В ближайшее время оперативная память DDR5 для ПК, ноутбуков и консолей вряд ли станет дешевле. И даже процессоры дорожают на фоне бума ИИ. Вместе с тем растет в цене и память для мобильных устройств. Поэтому смартфоны могут получить меньше привлекательных обновлений за те же деньги. А для тех, кто уже не может откладывать апгрейд ПК, вывод напрочь неутешительный — бюджет придется пересматривать.





Источник: notebookcheck