На 50% более дешевые SSD: Samsung начала производство V9 QLC NAND 9-го поколения V9 QLC NAND

Samsung начала массовое производство флешпамяти V9 QLC 9-го поколения. Это означает более быстрые, дешевые и более экономичные SSD.

Компания сообщает, что новая V9 QLC использует преимущества технологии Can Hole Etching для достижения самого высокого количества слоев в отрасли (280) благодаря дизайну двойного стека. Используя предыдущий опыт создания TLC 9-го поколения, V9 QLC примерно на 86% плотнее, чем QLC V-NAND предыдущего поколения. Samsung также использует технологии Designed Mold и Predictive Program для увеличения производительности хранения данных примерно на 20% и скорости ввода/вывода данных на 60%.

Энергопотребление также было значительно уменьшено благодаря функции Low-Power Design. Она уменьшает напряжение, которое управляет ячейками NAND, и уменьшает потребление энергии на 30% или 50% соответственно для чтения и записи данных.

Samsung планирует применить QLC 9-го поколения в различных продуктах, от обычных твердотельных накопителей до памяти UFS для мобильных телефонов. Samsung обещает новую QLC клиентам поставщиков облачных услуг как серверные SSD.

Новый 280-слойный QLC от Samsung кажется лучшим в отрасли, с лучшей плотностью и производительностью по сравнению с решениями конкурентов. Плотность хранения составляет 19,5 Гбит/мм², что делает V9 почти на 50% плотнее следующего лучшего решения, 232-слойного QLC YMTC 20,63 мм². Производительность предположительно на 33% выше, чем у конкурентов, с рабочей скоростью 3,2 Гбит/с.

Благодаря этим усовершенствованиям Samsung сможет сделать накопители почти на 50% дешевле. Производительность также будет значительно лучше, поскольку V9 QLC, возможно, будет работать близко к недорогим SSD, которые используют флэш-память TLC NAND.

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Источники: Samsung, Tom`s Hardware

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