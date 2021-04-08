Уряд затвердив план реалізації транспортної стратегії «Drive Ukraine 2030», якою передбачено розвиток екологічного транспорту, велоінфраструктури та інш.





На черговому засіданні Уряд схвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Національна транспортна стратегія «Drive Ukraine 2030» на сьогодні є основним програмним документом, що визначає розвиток транспортної галузі на найближчі 9 років. Схвалений сьогодні Урядом план з реалізації цієї Стратегії визначає конкретні етапи та терміни виконання заходів, необхідні для забезпечення ефективної діяльності та комплексного розвитку галузі в цілому. Документ був розроблений за підтримки представництва Євросоюзу в Україні та відображає реалізацію євроінтеграційних зобов’язань нашої держави в галузі транспорту. Це і впровадження Європейського зеленого курсу та заміна громадського транспорту на більш сучасний та екологічний, і покращення послуг з перевезення пасажирів, і розвиток велосипедної інфраструктури тощо. Документ неодноразово обговорювався за широкого кола учасників — фахівців, експертів галузі, представників бізнесу, регіонів, громадськості, а також містить детальні кроки з реалізації усіх завдань, визначені суми та джерела фінансування», — зазначив Владислав Криклій.

Зокрема, до плану заходів було включено:

проєкти розвитку транспортної інфраструктури як на регіональному, так і на міждержавному рівнях, реалізація яких спрямована на підвищення безпеки, якості та доступності транспортних послуг;

залучення інноваційних технологій та впровадження пільг для підтримки національних виробників, які були запропоновані профільними асоціаціями;

підвищення якості надання транспортних послуг, їх екологічність та відповідність світовим стандартам, інтеграція української транспортної системи до європейської мережі тощо.

«У кожному з чотирьох основних напрямів Стратегії визначено перелік завдань, які необхідно вирішити для розв’язання існуючих проблем. Кожне завдання має відповідні етапи виконання, відповідальних виконавців, терміни та індикатори», — додав Владислав Криклій.

Зазначимо, що план заходів був розроблений Мінінфраструктури на виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430 «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року».

Нагадаємо, що до 2030 року Мінінфраструктури планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Джерело: Мінінфраструктури