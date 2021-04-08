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Уряд затвердив план реалізації транспортної стратегії «Drive Ukraine 2030», якою передбачено розвиток екологічного транспорту, велоінфраструктури та інш.

Уряд затвердив план реалізації транспортної стратегії «Drive Ukraine 2030», якою передбачено розвиток екологічного транспорту, велоінфраструктури та інш.

Уряд затвердив план реалізації транспортної стратегії «Drive Ukraine 2030», якою передбачено розвиток екологічного транспорту, велоінфраструктури та інш.


На черговому засіданні Уряд схвалив розпорядження «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Національна транспортна стратегія «Drive Ukraine 2030» на сьогодні є основним програмним документом, що визначає розвиток транспортної галузі на найближчі 9 років. Схвалений сьогодні Урядом план з реалізації цієї Стратегії визначає конкретні етапи та терміни виконання заходів, необхідні для забезпечення ефективної діяльності та комплексного розвитку галузі в цілому. Документ був розроблений за підтримки представництва Євросоюзу в Україні та відображає реалізацію євроінтеграційних зобов’язань нашої держави в галузі транспорту.

Це і впровадження Європейського зеленого курсу та заміна громадського транспорту на більш сучасний та екологічний, і покращення послуг з перевезення пасажирів, і розвиток велосипедної інфраструктури тощо. Документ неодноразово обговорювався за широкого кола учасників — фахівців, експертів галузі, представників бізнесу, регіонів, громадськості, а також містить детальні кроки з реалізації усіх завдань, визначені суми та джерела фінансування», — зазначив Владислав Криклій.

Зокрема, до плану заходів було включено:

  • проєкти розвитку транспортної інфраструктури як на регіональному, так і на міждержавному рівнях, реалізація яких спрямована на підвищення безпеки, якості та доступності транспортних послуг;
  • залучення інноваційних технологій та впровадження пільг для підтримки національних виробників, які були запропоновані профільними асоціаціями;
  • підвищення якості надання транспортних послуг, їх екологічність та відповідність світовим стандартам, інтеграція української транспортної системи до європейської мережі тощо.

«У кожному з чотирьох основних напрямів Стратегії визначено перелік завдань, які необхідно вирішити для розв’язання існуючих проблем. Кожне завдання має відповідні етапи виконання, відповідальних виконавців, терміни та індикатори», — додав Владислав Криклій.

Зазначимо, що план заходів був розроблений Мінінфраструктури на виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430 «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року».

Нагадаємо, що до 2030 року Мінінфраструктури планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Джерело: Мінінфраструктури

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