Мининфраструктуры: До 2030 года мы планируем заменить в Украине весь общественный транспорт на электрический

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Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий сегодня, 19 ноября 2020 года, во время Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Республики Польша.

Участие в форуме также приняли Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртика, Еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, чиновники и представители власти из Великобритании, Швеции, Чехии, Норвегии, Швейцарии, Андорры, Португалии, Греции, Египта и других стран.

«Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктуру для них. В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ «Городской общественный транспорт Украины II», который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт», — отметил Владислав Криклий.

Кроме этого, совместно с бизнесом и общественностью Министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, которая предусматривает стимулы для отечественного производства электромобилей, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Владислав Криклий добавил, что Министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложило много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электромобили. Также ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

«Сегодня в Украине около 25 тыс. электромобилей, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в ДБН по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение электрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных», — подытожил министр.

Отметим, что 9 сентября 2020 года на своем заседании Правительство поддержало разработанный Мининфраструктуры законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте». Он четко определяет в законодательстве Украины термины «электрическое транспортное средство» («электромобиль»), «электробус», «станция зарядки электромобилей», «грузовой электромобиль», «легковой электромобиль», «гибридный электромобиль», «плагин-гибридный электромобиль» и т.д.

Напомним, что недавно премьер-министр Денис Шмыгаль предложил ЕС совместно разведать запасы редких металлов и построить в Украине завод по производству электробусов и аккумуляторов для электромобилей. В свою очередь в ответ на претензии экспертов по поводу закупки 200 дизельных автобусов вместо электробусов власти Киева ответили, что ориентируются на соотношение цена/качество/комфорт, а для электробусов в столице пока нет надлежащего уровня зарядной инфраструктуры.

Источник: Мининфраструктуры