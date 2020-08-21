USEC — первый украинский электромобиль для людей с инвалидностью

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На территории киевского ВДНХ прошла презентация Ukrainian Social Electric Car (USEC) — первого украинского электромобиля для людей с инвалидностью.

Идейной вдохновительницей проекта USEC является телеведущая Виктория Киосе, а воплотить идею в реальность помогли специалисты одесской компании Ecofactor, сообщает apnews.

«Идея проекта родилась за семейным ужином. Я спросила брата, который сделал первый украинский электромобиль-карету Synchronous, почему ничего инновационного не производят для людей с инвалидностью. Он задумался, а я предложила найти деньги и сделать удобную и красивую машину, чтобы своим примером показать, как это можно и нужно делать в Украине. У меня есть друзья с инвалидностью, и я знаю, как нужна им свобода передвижения по городу». Виктория Киосе, телеведущая и автор идеи USEC

В Мининфраструктуры одобрили проект, выразив благодарность команде USEC за воплощение «действительно инновационного и технологического проекта». Одновременно министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал строительство в Украине сети сверхбыстрых зарядных станций в Украине SuperCharge за счет финансирования из ЕС. Увы, больше никаких подробностей он не предоставил.

Авто, созданное на базе Smart ED, позволит людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата комфортно перемещаться по городу. Согласно статистике, таких людей в Украине более 200 тыс. Без посторонней помощи человек может спокойно заезжать в авто, как в капсулу, и спокойно самостоятельно ехать по городу.

Сейчас автомобиль существует в единственном экземпляре для того, чтобы можно было получить обратную связь от потенциальных потребителей и усовершенствовать машину. Тестировать авто будет телеведущая и чемпионка мира по паракарате Ульяна Пчелкина.

Электромобиль USEC является двухмоторным — на каждой из осей установлено по силовой установке одинаковой мощности 15 кВт. Емкость аккумуляторного блока — 15 кВт⋅ч. По заверениям создателей, этого должно быть достаточно для преодоления расстояния в 100-150 км на одном заряде.

Главная цель создателей USEC — добиться цены за один автомобиль в пределах $10 тыс. (создатели также приводят более оптимистичную оценку в $8500). В более далеких планах также запуск сервиса краткосрочной аренды.

Источник: apnews.com.ua и КМУ