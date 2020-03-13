Электрокар по цене «бензинки»: как выбрать и купить подержанный Smart ED (Electric Drive)?





Электромобиль Smart ED (Electric Drive) в кузове «451» сегодня является самым доступным «билетом в клуб электрокаров»: от $7-7,5 тыс. за экземпляры 2013-2014 года выпуска. Мало того – электрический Smart ED порой оценивается сравнимо с ДВС-версиям: переплаты нет, либо она исчисляется $500-1000. При этом электромобиль Smart ED может похвастать меньшим пробегом, нежели обычных Smart тех же годов выпуска. Неужели «идеальная покупка» идеального электромобиля для города? Сейчас расскажу.

Электромобили Smart ED: какие они бывают и что нужно искать в Украине?

Первая электрическая версия сити-кара Smart ED появилась в 2007 году: кузов «450», электромотор мощностью 30 кВт (41 л.с.), аккумулятор на 13,2 кВтч. Это был мелкосерийный эксперимент, в ходе которого электромобили передавали в лизинг различным организациям. Вторая версия электромобиля Smart ED (ED2) дебютировала в 2009-м: кузов «451», мощность электромотора не изменилась, но тяговый аккумулятор был увеличен до 16,5 кВтч. Тираж электрокара исчислялся уже тысячами, подключились фирмы, предоставляющие услуги «кар-шеринга». В конце 2011 года дебютировал третье поколение Smart ED (ED3): также кузов «451», однако максимальная мощность электромотора возросла до 55 кВт или 75 л.с. (изредка встречаются версии 40 кВт или 60 кВт), аккумулятор был увеличен до 17,6 кВтч. Наконец, со сменой поколений и переходом к кузову «453», автомобиль постепенно и вовсе превратился в электромобиль – начав с ДВС-версий, сегодня Smart 453 выпускается только в электрических модификациях EQ.

В данном материале речь пойдет об электромобиле Smart ED (Electric Drive) третьего поколения в кузове «451», который стартовал осенью 2011 года. Данная модель выпускалась в виде хэтчбека (Smart fortwo ED) или кабриолета (Smart Cabrio ED), массовый объем выпуска припал на 2013-2015 гг. Подобные 5-7-летние электромобили укладываются в ценовой диапазон $7-9 тыс., при этом имея на одометре в среднем 20-30 тыс. км (редко до 50 тыс. км) пробега – именно такие экземпляры следует искать для покупки! Для контраста: обычная ДВС-версия Smart 2013-2015 гг. оценивается лишь чуть дешевле ($500-1000), однако на одометре в среднем будет 40-60-100 тыс. км пробега. Но если искать Smart с небольшим пробегом (20-30 тыс. км), то ценовая разница между ДВС-версиями и электромобилем практически стирается.

О чем пойдет речь: Smart ED в кузове «451» (ED3), 2013-2015 г.в., 2-местный салон, электромотор на 55 кВт (75 л.с.), аккумулятор на 17,6 кВтч (145 км NEDC), разгон 0-100 км/ч за 11,5 секунд, максимум 125 км/ч. Сегодня подобный электромобиль в Украине можно купить за $7-9 тыс.

Аккумулятор всему голова! И головная боль…

Первый и главный вопрос в электромобиле всегда касается тягового аккумулятора – и Smart ED не исключение. В электрокаре Smart ED используется аккумулятор емкостью 17,6 кВт производства фирмы ACCUmotive – «дочки» материнской компании Daimler (Mercedes-Benz). Хотя если добраться до обозначения ячеек, то также найдете упоминание фирмы Li-Tec. Впрочем, ничего страшного здесь нет – аккумулятор сделан добротно и продуманно: к примеру, имеется система жидкостного охлаждения, которая поддерживает оптимальную рабочую температуру АКБ, чем заметно продлевает жизнь последней. Основной металлический корпус аккумулятора водонепроницаем: имеются лишь парочка клапанов для циркуляции воздуха, но они не пропускают воду. Кроме того, в тяговом аккумуляторе предусмотрен абсорбер (фильтр-осушитель) для удаления влаги из воздуха внутри АКБ. Его нужно менять каждые 20-30 тыс. км или раз в 2-3 года. Однако нюанс даже не абсорбере или клапанах…

Главный нюанс в другом: как и любой другой аккумулятор типа «литий-ион», тяговый аккумулятор Smart-а боится глубокого разряда. А подобное возможно, если «укатать» Smart ED практически до пустого аккумулятора и затем оставить на долгое время без зарядки. Кажется – вы вытянули ключ из замка «зажигания», электромобиль должен полностью выключиться. Но это не совсем так: системы охлаждения/подогрева тягового аккумулятора могут включаться в работу – и в этот момент «тянуть» энергию. В итоге наступает сильная «просадка» АКБ: при рабочем номинале 350-390 вольт мастерам специализированных сервисных центров порой встречались аккумуляторы с напряжением 5-30 вольт. Тогда блок управления батареей (BMS) выдает ошибку с кодом «18051» (низкое напряжение высоковольтной батареи) и блокирует все электрические цепи. В таком случае зарядить тяговый аккумулятор невозможно, а при низком напряжении блок по-прежнему дает ошибку – получается замкнутый круг. Выход из ситуации лишь один: снятие АКБ и поштучная подзарядка ячеек аккумулятора, а затем стирание ошибок и «перепрошивка» блока управления. Вся операция потребует $300-500 в зависимости от сложности и мелких нюансов в работе. Бывает ситуация и похуже – когда необходимо заменить несколько ячеек в аккумуляторе (цена $100-150 за штуку) или когда приходит в негодность датчик тока ($600-1000) на тяговом аккумуляторе. Подобный датчик не встречается в виде отдельной запчасти, не существует его аналогов, оригинал найти сложно – ибо снятии датчика тока с рабочего тягового аккумулятора сразу превращает последний в нерабочий.

Решение всех проблемы от производителя выглядит просто: замена аккумулятора целиком. Вот только цена нового тягового аккумулятора (или восстановленного в заводских условиях) превышает стоимость подержанного электромобиля Smart ED в 2-3 раза. Поэтому обычно в критических ситуациях, когда требуется сложный ремонт или замена АКБ, покупают подержанный аккумулятор за $2-5 тыс. (в зависимости от года выпуска и состояния). А далее уже начинает «магия мастеров»: собрать из двух плохих аккумуляторов один нормальный, полностью заменить АКБ или вырезать и поменять пару ячеек. С учетом высокого напряжения в аккумуляторе (350-400 вольт) и высокой цены ошибки (не забыли про датчик тока за $600-1000?) при подобных ремонтах настоятельно рекомендуется обращаться только в профильные сервисы, которые специализируются именно на электромобилях.

Тяговый аккумулятор состоит из 93 ячеек, упакованных в три модуля. Минимальный ремонт АКБ обходится в $300-500, одна ячейка для замены стоит $100-150. При необходимости замены 5-10 ячеек и больше уже есть смысл задуматься над полной заменой аккумулятора. Хотя в целом он служит без нареканий даже на электромобилях Smart ED в возрасте 5-7 лет. На исправном и «свежем» аккумуляторе, электрокар Smart ED способен проехать летом 120-130 км, но зимой (с учетом отопления) запас хода падает до 60-80 км – в итоге рассчитывайте на среднюю цифру в 100 км запаса хода. Если хотите избежать просадки АКБ «в ноль» (к примеру, при длительном хранении электромобиля в зимний период или если заказали доставку электрокара из США) – необходимо зарядить тяговый аккумулятор на 80%, а затем выключить «зажигание» и снять минусовую клемму со вспомогательного 12-вольтового АКБ (ниша в ногах пассажира). Особенности тягового аккумулятора Smart ED – жидкостное охлаждение и дорогой датчик тока (обведен красной линией).

Электромотор, инверторы, зарядка – почти без проблем

Что касается других компонентов электромобиля, то все они служат практически без проблем. Электромотор и блоки-преобразователи тока (инверторы) собраны в задней части электрокара и боятся они лишь мойки под высоким давлением – тогда вода способна проникнуть сквозь уплотнители и замкнуть электрические контакты. В вот обычные лужи им не страшны: уплотнители нормально сопротивляются влаге даже на 5-7-летних электромобилях. Кроме того, преобразователь тока может быть поврежден от скачков напряжения в электросети: порой это приводило к выходу их строя недешевых инверторов (порядка $1000 за ремонт или покупку Б/У узла).

Как избежать подобного? Очень просто – и ответ на вопрос здесь кроется даже не в самом инверторе, а в контроллере зарядки. Да-да, это тот самый блок с проводами и вилкой-розеткой, который мы привыкли считать зарядкой (но в случае электромобилей – данный блок является именно контролером, инвертор для зарядки уже встроен непосредственно в электромобиль). Поскольку большинство электрокаров Smart ED приехали в Украину из США, то на блоке-контролере зарядки имеется оригинальная вилка и требуется ее переделка под наши розетки. В данном случае важно предусмотреть подключение провода заземления. Причем важно, чтобы «земля» была не только на вилке блока, но также и в розетке. В таком случае все колебания напряжения должны «отсекаться» электромобилем и уходить в заземление.

Следует отметить, что электромобиль Smart ED оснащен инвертором для зарядки мощностью до примерно 3,5 кВт (максимальная сила тока 16 ампер) – а это означает полное время заряда аккумулятора около 5-6 часов. Также в настройках можно выбрать зарядку с меньшей силой тока (8 или 12 ампер), что снижает рабочую мощность, но увеличивает время заряда аккумулятора – до 7-10 часов. Кроме того, опционально для Smart ED предлагалось зарядное устройство с допустимой мощностью до 22 кВт: в таком случае полностью зарядить аккумулятор можно примерно за 1 час. Переделки зарядного устройства из 3,5 кВт в «зарядник» на 22 кВт встречались и в Украине ($1500-1800), однако следует быть осторожным: довольно мощная и быстрая зарядка может перегревать аккумулятор, что в итоге скажется на его сроке службы.

Говорят, к созданию электромобиля Smart ED приложил руку Илон Маск, что не исключено: в начале 2010-х годов компании Tesla и Daimler нередко пересекались в разных проектах (к примеру, вспомню электромобиль Mercedes-Benz B250e). В целом конструкция Smart ED проста и понятна: тяговый аккумулятор – под сиденьями, электромотор и редуктор – около задней оси, преобразователи тока (инверторы) – над мотором. Существенных замечаний к электромотору, редуктору, инверторам нет. Блок-контроллер зарядки требует переделку вилки под наши розетки, обязательно наличие хорошего заземления.

Smart ED – как обычный Smart: детали кузова и салона, элементы ходовой части, проведение ТО

В остальном электромобиль Smart ED ведет себя просто, как обычный Smart. К примеру, у кузова «451» есть проблема с провисанием больших, крупных, тяжелых дверей – сия участь не минула и электрокар: периодически приходится регулировать петли. Подвеска идентична для электро- и ДВС-версии Smart, разница скорее кроется в назначении под определенный регион: так, в версиях для Европы и для США в ходовой части отличались пружины. Кроме того, особняком стоит версия Brabus, которая получила вовсе оригинальную подвеску – свои амортизаторы и пружины (а также плюс собственный аэродинамический обвес, колесные диски, более мощный электромотор на 60 кВт). Потенциально срок службы различных деталей ходовой части – втулки, сайлент-блоки, амортизаторы, подшипники – сравним с обычными автомобилями. Но на деле подвеску ремонтируют очень редко: сказывают небольшие пробеги электромобилей Smart ED – они попросту еще не успели накатать столько, чтобы подвеска пришла в негодность. А вот тормозные колодки, традиционно для электромобилей, служат чуть больше, нежели в ДВС-версиях: спасибо системе рекуперации, которая берет на себя часть нагрузки при замедлениях. Кстати, электромобиль Smart ED опционально предлагал подрулевые лепестки для выбора интенсивности рекуперации.

Электрокар не избавляет от понятия периодического технического обслуживания, хотя объем операций заметно ниже, нежели для традиционного ДВС-автомобиля – что, конечно, сказывается на финальной стоимости ТО. Сервисное обслуживание следует проводить раз в год или 10-15 тыс. км: осмотр ходовой части, диагностика блоков и систем, замена фильтра салона. Раз в 2-3 года или 20-30 тыс. км необходим расширенный сервис: замена тормозной жидкости и абсорбера тяговом в аккумуляторе. В зависимости от состояния аккумулятора, спустя пару-тройку лет эксплуатации может потребоваться балансировка ячеек. А когда увидите на одометре 60 тыс. км – значит, пришло время для замены антифриза.

Большинство электромобилей Smart ED приехали в Украину из США – но это не означает, что все были со страховых аукционов после ДТП. Скорее наблюдается соотношение 50/50: половина электромобилей приехала к нам в целом виде – и выбирать следует именно такие. Ведь компактный кузов Smart с очень жесткой и прочной «клеткой» салона крайне сложно правильно восстановить. В остальном «по мелочам» все привычно и сравнимо с обычными ДВС-версиями Smart-ов. Базовое сервисное обслуживание следует проводить раз в год или 10 тыс. км: требуется замена салонного фильтра (к примеру, угольный фильтр Bosch стоит 400-450 грн) да парочка диагностик-проверок. Раз в 2-3 года или 20-30 тыс. км необходим расширенный сервис с заменой технических жидкостей, также нужно периодически менять фильтр-абсорбер в тяговом аккумуляторе. Для замены масла в редукторе (примерно 2,3-2,5 л) сгодится хорошее синтетическое масло, вроде Motul Gear 300 75W-90.

Подводим итоги: все-таки – покупать или нет?

Как видите, электрокар Smart ED не безгрешен: есть ряд замечаний и особенностей. Впрочем – как и у любого другого автомобиля. Но если тщательно выбирать электромобиль и найти удачный экземпляр с небольшим пробегом, если следить за состоянием и уровнем заряда аккумулятора, если проводить периодическое ТО на специализированном сервисе – то электромобиль Smart ED окажется вполне подходящим и надежным компактным сити-каром «на каждый день». При этом Smart ED можно приобрести почти по цене ДВС-версии Smart, но электрокар позволит сберечь деньги на топливе и войти в «клуб фанатов электромобилей».

Примеры цен на запчасти для электромобиля Smart ED

Фильтр салона Bosch – цена 400-550 грн. ($15-20)

Передние тормозные колодки Textar – цена 600-700 грн. ($25)

Амортизатор Monroe – цена 1000-1350 грн. ($40-55)

Рычаг подвески TRW – 1000-1400 грн. ($40-55)

Стойка стабилизатора TRW – цена 300-450 грн. ($10-15)

Наконечник рулевой тяги Lemforder – цена 200-300 грн. ($10)

Аккумулятор Varta (вспомогательный, 12 вольт) – цена 2000-2800 грн. ($90-110)

Радиатор системы охлаждения Nissens – цена 4000-6000 грн. ($150-230)

Блок-фара Magneti Marelli – цена 3200-3500 грн. ($120-130)

Передний бампер FPS – цена около 1200 грн. ($45)