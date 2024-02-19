Успеть за 100 секунд: Windows 10 удалось установить менее чем за 2 минуты

Обычно установка операционной системы Windows 10 длится 20-30 минут (1200-1800 секунд). При желании этот процесс можно ускорить. Энтузиаст и разработчик NTDev решил проверить, удастся ли сократить время установки более чем в 10 раз и уложиться в 100 секунд.

Чтобы выяснить это, он использовал специально оптимизированную и урезанную версию Windows 10. Практический эксперимент доказал, что установить ОС с нуля можно менее чем за 2 минуты. Правда, в 100 секунд уложиться не удалось. Итак, NTDev провел весь процесс автоматизированной инсталляции Windows 10 от запуска до загрузки рабочего стола всего за 105 секунд, как свидетельствует таймер отсчета.

Чтобы достичь этого результата, NTDev использовал «самое быстрое доступное хранилище [и] оперативную память», а также версию Tiny10 (модифицированная версия Windows 10 с различными оптимизациями и удаленными необязательными компонентами), которая была подвергнута «дополнительной оптимизации».

Такие рекорды скорости вряд ли заинтересуют обычных пользователей. Однако возможность быстро установить Windows 10 или 11 (даже быстрее, чем выпить кофе) может пригодиться разработчикам, которые довольно часто вынуждены переустанавливать ОС в процессе работы.

Источник: tomshardware

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