Утечка данных клиентов Coinbase оказалась связана с подрядной компанией в Индии

Криптовалютная биржа Coinbase хотя и имеет большие успехи, но на них падает тень утечки дюнных которых стало известно в январе. Инцидент произошел из-за аутсорсингового партнера и связан с более масштабной утечкой. Потери оцениваются в $400 млн.

В одном случае сотрудницу американской аутсорсинговой компании TaskUs, базирующейся в Индии, поймали на фотографировании своего рабочего компьютера с помощью личного телефона. Трое сотрудников и человек, знакомый с этим делом, заявили, что Coinbase была немедленно уведомлена об инциденте.

Бывшие сотрудники TaskUs рассказали, что их проинформировали об этом следователи компании или коллеги, которые стали свидетелями инцидента в индийском городе Индаур, отметив, что женщина и ее соучастник якобы передавали информацию о клиентах Coinbase хакерам в обмен на взятки. И как будто вскоре более 200 сотрудников TaskUs были уволены.

Ранее Coinbase обвиняла во взломе «зарубежных агентов поддержки».

В майском отчете в Комиссию по ценным бумагам и биржам США Coinbase заявила, что знала, что подрядчики получали доступ к данным сотрудников «без деловой необходимости» в «предыдущие месяцы». Лишь когда 11 мая компания получила требование о выкупе, она поняла, что доступ был частью более широкой кампании.

В заявлении для Reuters представители Coinbase сообщили, что инцидент был обнаружен недавно, и что она «разорвала связи с причастным персоналом TaskUs и другими зарубежными агентами, а также усилила контроль». Coinbase не раскрыл, кем были другие иностранные агенты.

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В заявлении TaskUs говорится, что два сотрудника были уволены в начале текущего года после того, как они незаконно получили доступ к информации от клиента, имя которого компания не назвала.

«Мы немедленно сообщили клиенту об этой деятельности. Считаем, что эти два человека были завербованы в рамках гораздо более широкой, скоординированной преступной кампании против этого клиента, которая также повлияла на ряд других провайдеров, обслуживающих этого клиента», — говорится в заявлении.

Лицо, знакомое с этим делом, подтвердило, что клиентом был Coinbase и что инцидент произошел в январе.

Источник: Reuters