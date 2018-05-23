Утечка раскрыла характеристики и комплектацию смартфона Moto Z3 Play

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Благодаря внутренним документам Motorola удалось раскрыть почти полные технические характеристики готовящегося к выпуску смартфона Moto Z3 Play.

Согласно имеющейся информации, смартфон Moto Z3 Play изготавливается в алюминиевом корпусе, а его лицевая панель покрыта защитным стеклом Gorilla Glass с эффектом 2.5D. В устройстве применяется 6-дюймовый AMOLED дисплей Max Vision с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18:9. Также сообщается о наличии процессора Snapdragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 32 или 64 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти формата microSD.

На задней панели расположен двойной модуль камеры на базе двух 12-мегапиксельных сенсоров. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором. При этом заявлена поддержка портретного режима для обеих камер. Также реализованы творческие режимы съёмки, выделение одного цвета, режим удаления фона и режим сканирования текстовых документов. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Если этого покажется мало, то в разработке уже находится аксессуар Moto Mod, который позволит увеличить запас энергии.

Смартфон Moto Z3 Play будет предлагаться в составе четырёх комплектов: Power, Style, Gamepad и Projection. Они будут отличаться комплектацией. Первый вариант получит увеличенную ёмкость батареи блаодаря комплектному Battery Moto Mod. Комплектация Style получит стильный корпус. Gamepad и Projection получат комплектные геймпад и проектор (Projector Mod). Цена смартфона Moto Z3 Play пока не уточняется.

Источник: gsmarena