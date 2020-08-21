В Android 11 будет улучшена возможность беспроводного подключения к системам с Android Auto





О возможности беспроводного использования ОС Android Auto говорят ещё с 2018 года. Хотя отдельные модели смартфонов и автомобилей поддерживают такую возможность, речь идёт об ограниченном количестве, так что это скорее исключение из правил.

Судя по всему, ситуация изменится с выходом новой версии операционной системы Android 11. Как ожидается, Google добавит поддержку беспроводной связи для любых устройств, работающих под управлением последней версии операционной системы и оснащённых модулем беспроводной связи Wi-Fi с частотным диапазоном 5 ГГц. Об этом говорится на странице с ответами на часто задаваемые вопросы. Однако следует обратить внимание, что доступность этой возможности в ЕС будет зависеть от местных правил использования частотного диапазона 5 ГГц в автомобилях.

Пока что беспроводное соединение систем с Android Auto в основном ограничено собственными смартфонами Google Pixel и Nexus, а также небольшим количеством устройств Samsung Galaxy. Список совместимых моделей постепенно расширяется с момента дебюта функции в Android 9 Pie. Проверить, поддерживает ли автомобиль или стереосистема беспроводное соединение посредством Android Auto, можно по следующему адресу.

Источник: gsmarena