В Baldur’s Gate 3 есть секрет, похожий на «коровий уровень» Diablo

Игроки Baldur’s Gate 3 могут получить неожиданного и необычного компаньона, если выполнят. Ютубер SlimX рассказал об этом в новом видео.

Овца-компаньон по имени Гарвард Уиллоуби появляется, если убить комедианта и позвонить в два колокола. Магическая овца может использовать магию молний высокого уровня.

«Вы можете вызвать волшебную овцу, которая может использовать заклинание эндшпиля, когда убьете второстепенного NPC и позвоните в оба колокола колокольни третьего акта», — объясняет автор видео.

Комедианта Гарварда Уиллоуби можно встретить в обычной игре. Комик в моноколе с усами вызовет игрока на дуэль остроумия на вечере открытого микрофона в таверне «Эльфийская песня». Если его убить, ваше посвящение в Темное Братство будет завершено, также вы сделаете первый шаг к встрече с настоящим Гарвардом Уиллоуби.

Затем нужно подняться на сторожевую башню Нижнего города, затем на колокольню Церкви Открытой Руки в Ривингтоне и позвонить в церковные колокола в соответствующем порядке. Никаких всплывающих окон или других подтверждений игры не будет, но в лагере группы появится «Таинственное яйцо».

Если вы щелкнете по нему, вы получите Гарварда Уиллоуби, «Ярость природы», в качестве вызванного помощника. Он имеет только 29-54 HP в зависимости от сложности, но может использовать удивительный набор высокоуровневых заклинаний. Овца также вспыхивает в начале боевого столкновения и имеет шанс взорваться в начале каждого раунда, который увеличивается в длительном бою. Если Гарвард Уиллоуби умрет, он исчезнет навсегда. Комментарий разработчика в коде Baldur’s Gate 3 описывает Гарварда-человека как «трибьют нашей любимой овце».

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Источник: PC Gamer