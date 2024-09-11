Неизвестная The Witcher 3: модер восстановил расширенный финал, где Цири становится ведьмачкой

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Восстановлена вырезанная расширенная сцена окончания The Witcher 3: Wild Hunt, в котором Цири становится ведьмачкой. Получилось немного более душевно и с новыми деталями.

Пользователь NexusMods merigoldmaribor восстановил еще одну вырезанную финальную сцену третьего «Ведьмака». В «хорошем» окончании основной игры появилось немного больше контента с Геральтом и Цири. После того как девушка получает меч в подарок от Геральта, сцена продолжается.

«Йенн ждет в Элландере», — говорит Геральт.

Элландер — герцогство в Темерии к востоку от Вызимы, столицы Темерии, которая в The Witcher 3 появляется только как бывший королевский дворец, а в первой игре является основным местом событий.

«Мы можем встретиться с ней через два дня, если поспешим», — отвечает Цири.

Затем они подходят к двери трактира, и игра переходит к черному экрану, который запускает титры. Альтернативная версия сцены ссылается на Трисс, если игрок выбрал отношения с ней.

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По мнению IGN, не стоит искать в этой сцене намеков на The Witcher 4 aka Project Polaris. Как говорит Цири, до герцогства всего два дня, и это, вероятно, не означает локацию в новой игре. Но ничего нельзя сказать наверняка. По некоторым предположениям, именно Цири станет протагонистом четвертого «Ведьмака», а Геральт, как сообщалось ранее, будет второстепенным персонажем.

Также в недавнем комиксе Canon «Ведьмак: Проклятие воронов» рассказывается о Цири-ведьмачке, которая путешествует с Геральтом и Йеннифер в Новиграде и вокруг него. Действие дополнения «Кровь и вино» происходит через три года после основной игры, и в конце концов Геральт уходит на пенсию в Туссенте.

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Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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