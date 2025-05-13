Какие еще сюрпризы? В Oblivion Remastered нашли коня-призрака, которого нет в оригинале

Сторонники Oblivion Remastered объявили охоту за «Спукмейном» — загадочным конем-призраком, которого раньше никто не видел.

Находка призрачного коня вызвала настоящие словесные баталии: это настоящий контент, просто глюк или вранье с модами. Пользователь Reddit с ником TaricIsNotASupport показал, как его персонаж едет на безымянном коне-призраке. По его словам, он создавал заклинания в Шпиле Морозных Скал и, выходя из Уютного Шпиля Хаоса, заметил странную фигуру вдали.

«Я поступил так, что бы сделал любой в здравом уме, — помчался туда, как бешеный. К моему удивлению, передо мной был этот призрачный конь без имени», — пишет игрок.

Геймер утверждает, что наиграл тысячу часов в оригинальной игре и более 100 часов в ремастере, но видит такого коня впервые. Он сам говорит, что играет на PlayStation 5, то есть без модов. В подтверждение Taric опубликовал видео, где видно, что лошадь ведет себя вполне стандартно: подвергается быстрому путешествию, появляется в конюшне, как будто по всем данным — это его лошадь.

На Unofficial Elder Scrolls Pages ничего о таком коне нет. В игре, согласно Wiki, есть только два уникальных коня — Тиньомир и единорог. А соответственно вопрос — существует ли Спукмейн или это просто пользователь захотел привлечь внимание к себе?

Некоторые пользователи предполагают, что это может быть глюк, вызванный странным взаимодействием заклинания и какого-то стандартного маунта. Возможно, это баг с бронированным конем, чья модель или имя сломались из-за магии.

«И я не вижу никаких модификаций лошадей, которые могли бы сделать что-то подобное, так что я очень сомневаюсь, что вы лжете о том, что не играете на ПК. Вероятно, это какой-то глюк в новом Remastered или сломанный магический эффект. У бронированных лошадей меняются имена на «Бронированная лошадь», если я правильно помню, так что, возможно, это бронированная лошадь, которая получила удар от заклинания, и теперь ее имя и эффект заклинания сломаны», — пишет ClaymoreBeatz.

Есть также предположение, что Bethesda или Virtuos могли оставить призрачного коня как секрет в ремастере. Но никаких подтверждений этому нет — да и сам TaricIsNotASupport не знает, что именно он сделал, чтобы конь появился. Конь официально безымянный, поэтому игрок окрестил его Спукмейном (Spookmane).

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Другие пользователи Reddit пытаются воспроизвести ситуацию, чтобы тоже получить призрачного коня. Но пока что никто не нашел четкого способа, как это сделать. Помимо Спукмейна, который не факт, что существует, игроки уже наткнулись на другие интересные вещи. Кто-то проскочил за пределы карты и добрался до Валенвуда, Скайрима и даже Хаммерфелла — возможного региона с мифической The Elder Scrolls 6.

Oblivion Remastered от Virtuos разработана на Unreal Engine 5, с поддержкой 4K/60fps. Хотя касаемо оптимизации остаются вопросы, так как разработчики оставили не только любимые баги, но и нелюбимые технические проблемы. Зато была улучшена боевая анимация, меню, диалоги, система прокачки. А также добавлена новая технология синхронизации губ и много мелких, но заметных изменений. Все это больше похоже на римейк, хотя Bethesda официально называет это ремастером.

Источник: IGN