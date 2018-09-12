В Беларуси стартовала сборка китайских электромобилей Zotye E200EV с запасом хода 220 км, первые экземпляры стоимостью $17 тыс. поступят в продажу в текущем месяце

Еще в феврале текущего года мы рассказали вам, что в Беларуси будут собирать китайские электромобили Zotye. И вот наконец производство экологически чистых автомобилей на заводе «Юнисон» под Минском стартовало.

Пока в режиме отладки на заводе собирают только одну модель — субкомпактный Zotye E200EV. Электромобиль в полуразобранном состоянии доставляют на завод в контейнерах, маршрут из Китая в Минск занимает порядка 40 дней. У машинокомплекта полностью собран салон, но демонтирована передняя и задняя подвеска, бамперы, а также электромотор в сборе с редуктором.

Тяговая батарея и стандартный аккумулятор установлены в автомобиле, но обесточены, при этом большая батарея с завода уже заряжена на 50%. Электромотор собирается в одном блоке с простым одноступенчатым редуктором, блок поставляется отдельно и затем устанавливается на сборочной линии в Беларуси. На финальной стадии сборки происходит установка колес, фар, бамперов, заливка рабочих жидкостей — тормозной, антифриза и омывателя, а также проверка работоспособности.

Напомним, что компактный сити-кар Zotye E200EV выполнен в стилистике модели Smart, однако при этом обладает достаточно самобытной внешностью, которая не позволяет назвать его полным клоном популярной модели. Двухместный электромобиль с небольшим багажником оснащается электродвигателем мощностью 60 кВт (83 л.с.) и набирает 120 км/ч. Запаса емкости батареи на 24,5 кВтч по данным производителя хватает на 220 км пробега.

Первые электромобили Zotye E200EV поступят в продажу в Беларуси уже в сентябре по цене порядка $17 тыс., а до конца года на заводе «Юнисон» рассчитывают собрать первые 300 электромобилей. Ранее сообщалось о планах собирать две модели бренда, второй из которых был более крупный седан Zotye E500EV стоимостью $22 тыс. с электродвигателем мощностью 95 кВт (129 л.с.) и запасом хода 250 км, однако пока производство второй модели не стартовало.

Напомним, что в прошлом году президент Беларуси Александр Лукашенко протестировал Tesla Model S и поручил разработчикам первого белорусского электромобиля равняться на его уровень.

Источник: TUT.BY