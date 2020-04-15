В беспроводных наушниках Redmi AirDots S улучшено подключение, добавлен игровой режим, но цена не изменилась





На прошлой неделе организация Bluetooth SIG сертифицировала устройство Redmi AirDots 2, что намекало на скорый выпуск преемника популярных прошлогодних беспроводных наушников Redmi AirDots. Однако 14 апреля Redmi анонсировала новую пару полностью беспроводных наушников, которые называются не Redmi AirDots 2, а Redmi AirDots S.

Новинка по внешнему виду практически неотличима от прошлогодней модели, Redmi оставила дизайн без изменений. Даже цвет остался прежним – чёрным. Это усложнит выбор пользователям. Тем не менее, новая версия Redmi AirDots S предлагает ряд улучшений и дополнительных возможностей.

Первое, на что стоит обратить внимание, это улучшенное подключение к источникам сигнала. Предыдущая модель при подключении к смартфону использовала схему, когда один наушник (правый) был главным и фактически устанавливал соединение с мобильным устройством, а второй наушник уже подключался к нему. Также была доступна возможность подключения к смартфону лишь одного наушника (любого из пары). В Redmi AirDots S применяется другой подход. При первом установлении связи с мобильным устройством фактически происходит подключение обоих наушников. Главного наушника нет. Но при этом также есть возможность использования каждого из наушников по отдельности в моно режиме. Переключение в стерео режим происходит автоматически, когда пользователь устанавливает второй наушник в ухо.

Анонсированная новинка получила улучшенный чип с поддержкой Bluetooth 5.0 и 7,2-миллиметровые динамики. По заверениям производителя, передача данных увеличена в 2 раза по сравнению с предыдущим поколением. Соединение теперь стало более быстрым и стабильным. Дополнительно отмечается наличие нового игрового режима с низкими задержками. Он активируется путём тройного нажатия на кнопку наушника. Кроме того, в наушниках реализована функция шумоподавления DSP. Наконец, поддерживается возможность использования голосовых ассистентов (Google Assistant, Siri и XiaoAI). Для их активации нужно дважды нажать на кнопку наушника. Одиночное короткое нажатие ставит воспроизведение на паузу и возобновляет его, а также позволяет принять входящий телефонный звонок. Длинное нажатие около 1 секунду отклоняет входящий вызов. О возможности переключаться между музыкальными композициями и регулировать громкость не сообщается.

Встроенные в наушники аккумуляторы обеспечивают до 4 часов работы от одного заряда. При использовании комплектного кейса автономность увеличивается до 12 часов. Цена Redmi AirDots S осталась на том же уровне, что и у предшественника – около $14.

Источник: gizmochina