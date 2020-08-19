В будущем для полноценной работы VR-шлемов Oculus потребуется аккаунт Facebook





Компания Facebook приняла весьма спорное решение о прекращении поддержки отдельных аккаунтов пользователей гарнитур виртуальной реальности Oculus — с октября исчезнет возможность создавать новые аккаунты Oculus, тогда как поддержка существующих профилей продолжится до 1 января 2023 года, после чего гарнитуры перестанут обновляться. В то же время все пользователи смогут использовать отдельный «VR-профиль VR» с отделенным от основного аккаунта Facebook списком друзей.

Таким образом, начиная с октября для использования гарнитур виртуальной реальности Oculus новоиспеченным владельцам понадобится регистрировать аккаунт в соцсети Facebook. В то же время нынешним владельцам устройств Oculus компания предложит навсегда объединить аккаунт своего устройства с профилем в Facebook, либо продолжить полноценно использовать его до 1 января 2023 года.

Более старые модели гарнитур с аккаунтами без подвязки к Facebook продолжат работать, но некоторые игры и приложения могут перестать запускаться. Разработчики смогут и дальше использовать свои отдельные профили без социальных функций, а на платформе Oculus for Business используется другой способ входа в систему, который останется неизменным.

В Facebook отдельно подчеркивают, что гарнитуры следующих поколений будут требовать прохождение авторизации в Facebook даже при наличии отдельного аккаунта. Этой осенью ожидается выход новой модели Oculus Quest, к которой, судя по всему, уже будут применяться новые правила.

Очевидно, что Facebook стремится к консолидации управления всеми платформами. Отныне за политику конфиденциальности, обработку, использование и хранение данных аккаунтов Oculus будет отвечать сама соцсеть, а не подразделение Facebook Technologies. Oculus также примет основные корпоративные стандарты Facebook вместо собственного кодекса поведения, а Facebook добавит в свои стандарты новый раздел, посвященный виртуальной реальности. Единый вход в систему также немного упростит запуск социальных многопользовательских VR-игр вроде анонсированной в прошлом году Horizon.

С одной стороны, Facebook запустила процесс постепенной интеграции Oculus сразу после покупки компании в 2014 году за $2 млрд. Но с другой, новая политика устраняет последнюю перегородку между учетными записями Oculus и Facebook и вынуждает зарегистрироваться всех тех, кто по сей день игнорировал соцсеть Facebook.

Источник: The Verge