В ЦНАП скоро можно будет регистрировать не только новые, но и б/у автомобили (в перспективе почти вся процедура будет доступна онлайн)

В ЦНАП скоро можно будет регистрировать не только новые, но и подержанные транспортные средства. Вчера Кабинет Министров Украины утвердил изменения, которые позволяют гражданам зарегистрировать, перерегистрировать и снять с учета транспортные средства в центрах предоставления административных услуг. Ранее такая услуга была доступна только новым транспортным средствам.

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В итоге граждане получают возможность выбирать, где им удобнее воспользоваться административной услугой СЦ МВД или ЦНАП. А уже в ближайшей перспективе к ним добавится еще одна альтернатива — онлайн.

Фактически услугу регистрации/перерегистрации автомобиля можно будет осуществить дистанционно, за исключением экспертного исследования. На сегодняшний день идет согласование с заинтересованными сторонами проекта акта об выделении экспертного исследования по процедуре фактической регистрации/перерегистрации ТС.

Алгоритм регистрации/перерегистрации ТС онлайн будет выглядеть следущим образом:

заключаете договор покупки авто в телефоне через приложение «Дія»;

договор автоматически поступает на сервер МВД, где авто проходит все предусмотренные проверки;

если проверка прошла успешно – электронный техпаспорт появился в телефоне покупателя;

номерные знаки вы можете оставить на авто или самостоятельно приобрести у производителя.

Источник: МВД Украины