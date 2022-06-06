В «Дия» теперь можно получить электронную выписку о месте жительства. Как это сделать?

На портале сервиса государственных услуг «Дия» появилась возможность получить одну из самых популярных справок среди украинцев — выписку о месте жительства. Электронный документ можно загрузить на портале и сохранить в формате PDF на телефон или любой другой удобный носитель, чтобы всегда под рукой.

Услугу, которая уже доступна по ссылке, можно получить всего за 1 минуту, уверяет министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В ближайшее время его команда должна добавить эту услугу в актив, доступных в мобильном приложении «Дия».

Зачем нужна эта справка?

Устроить ребенка в садик или школу, оформить брак, стать на военный учет – для всего этого необходимо иметь документ, подтверждающий ваше место жительства. 3 1 декабря 2021 для владельцев паспортов-книжек и ID-карт таким подтверждением является выписка из реестра территориального общества. Раньше за ним нужно было ходить в соответствующие органы регистрации и отстаивать очереди. Теперь вместо бумажной справки — электронное извлечение, а вместо посещения госучреждений — сайт «Дия».

Как получить подъемник на портале «Дия»

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Выберите услугу Выписка из реестра территориального общества

Нажмите «Получить выписку»

Каждая электронная выписка имеет QR-код — с помощью камеры смартфона можно проверить подлинность документа.

Как работает услуга — в официальном видео с пошаговой инструкцией рассказывает глава Минцифры Михаил Федоров.

https://www.youtube.com/watch?v=VI4jzyz_2qI