В “Дії” начали принимать заявки на бесплатный обмен старых ламп накаливания на LED-лампы

С 30 января стартовала Всеукраинская программа по снижению нагрузки на энергетическую систему страны и сокращению дефицита электроэнергии для пользователей, которая предполагает, что каждый украинец сможет обменять 5 старых ламп накаливания на 5 энергоэффективных LED-лампочек.

Первые партии поступят в областные центры (кроме временно оккупированных Донецка, Луганска, Симферополя и Севастополя), а также в Краматорск, Покровск и Кривой Рог. До конца февраля LED-лампы должны отправить в другие населённые пункты Украины.

Обмен будет происходить двумя способами — с предварительным заказом и без него. Если предварительно зарегистрироваться через приложение «Дія», лампы гарантированно будут ожидать заказчика в отделениях «Укрпошти» 5 рабочих дней после получения подтверждения на телефон. Если прийти без регистрации, то лампы обменяют только при их наличии.

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Как оформить заявку через «Дію»:

авторизоваться в приложении «Дія»;

выбрать раздел «Услуги» и «Обмен лампочек»;

указать контактный номер телефона и отделение «Укрпошти», в котором хотите получить лампы;

указать тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

Подробная инструкция — в видеоролике:

Получить лампы смогут все граждане Украины от 18 лет, с наличием паспорта и РНОКПП. Обмен производится только раз, исключительно на исправные лампы накаливания. Если не забрать заказ в течение 5 рабочих дней, он аннулируется.

Почему стоит обменять лампы?

С началом массированных обстрелов Украина ощущает нехватку электроэнергии. По данным «Укренерго», до 40% энергии потребляется домохозяйствами и одним из основных источников повышенной нагрузки на электросети являются старые лампы накаливания, которые используют в 8 раз больше электроэнергии, чем современные лампы.

В конце 2022 года Европейская Комиссия согласилась профинансировать закупку около 30 миллионов LED-ламп для Украины. Еще 5 млн ламп предоставит правительство Франции.

7-10% — именно на столько снизится потребление электроэнергии в моменты пиковой нагрузки на украинскую энергосистему при массовой замене старых ламп на энергосберегающие. По подсчетам, 50 млн LED-ламп помогут сэкономить около 1 ГВт*ч электроэнергии — годовой объем производства блока атомной электростанции.