Обмен ламп накаливания на LED-лампы — с 16 января стартует пилот проекта в шести регионах Украины

Программа безвозмездного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы заработает в режиме бета-тестирования со следующего понедельника, 16 января. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства 10 января.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Первоначально программу обмена ламп накаливания на LED-лампы планировали запустить 1 января 2023 г., однако потребовалось дополнительное время на организацию процесса. Ранее Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен обсудили реализацию новой программы макрофинансовой помощи Украине объемом 18 млрд евро и, среди прочего, договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные Еврокомиссией, поступят в Украину в январе. Всего предусмотрена поставка 30 млн. таких ламп.

На первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. Подробностей о бета-тесте пока нет — до сих пор не понятно, как именно на этом этапе будет производиться замена ламп. Ждем ранее обещанного Минэкономики объяснения механизма обмена.

Позже — ориентировочно через две недели — проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины. В правительстве отмечают, что тогда каждый гражданин от 18 лет сможет подать заявку через приложение «Дія», а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении «Укрпошти».

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Ранее Европейская Комиссия согласилась профинансировать закупку около 30 миллионов LED-ламп для Украины, что в свою очередь позволит экономить 7-10% электроэнергии в момент пиковой нагрузки. По подсчетам, 50 млн LED-ламп помогут сэкономить около 1 ГВт*час электричества — годовой объем производства блока атомной электростанции.