В «Дію» интегрировали игровой симулятор тактической медицины LifesaverSIM. Теперь научиться тактической медицине сможет каждый, сообщает пресс-служба «Дії».
Для того, чтобы начать обучение необходимо верифицировать гражданство в приложении LifesaverSIM через «Дія». После этого можно получить бесплатный доступ к премиум-подписке.
Пользователи смогут узнать как:
- наложить турникет
- тампонировать раны
- проводить все другие необходимые действия по протоколу MARCH
Симулятор создан как для военных, так и для гражданских. А тренировки проходят в условиях виртуальных боевых действий.
Симулятор создали украинцы — участники кластера Brave1.
Он соответствует рекомендациям Комитета TCCC и стандарту NATO и учитывает все важные аспекты оказания помощи на поле боя.
Скачать его можно с AppStore или Google Play.
Отметим, вчера, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449об усилении мобилизации.
Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.
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