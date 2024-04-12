В «Дію» интегрировали игровой симулятор тактической медицины LifesaverSIM. Теперь научиться тактической медицине сможет каждый, сообщает пресс-служба «Дії».

Для того, чтобы начать обучение необходимо верифицировать гражданство в приложении LifesaverSIM через «Дія». После этого можно получить бесплатный доступ к премиум-подписке.

Пользователи смогут узнать как:

наложить турникет

тампонировать раны

проводить все другие необходимые действия по протоколу MARCH

Симулятор создан как для военных, так и для гражданских. А тренировки проходят в условиях виртуальных боевых действий.

Симулятор создали украинцы — участники кластера Brave1.

Он соответствует рекомендациям Комитета TCCC и стандарту NATO и учитывает все важные аспекты оказания помощи на поле боя.

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Отметим, вчера, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №10449об усилении мобилизации.

Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.

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