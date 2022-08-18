В Днепре на всех станциях метро установили турникеты с поддержкой бесконтактной оплаты проезда

Как сообщает пресс-служба «ПриватБанка», финансовое учреждение совместно с Mastercard установило турникеты с технологией бесконтактной оплаты банковской картой ещё на четырех станциях Днепровского метро: «Метростроителей», «Проспект Свободы», «Металлургов» и «Заводская». Таким образом, сейчас оплатить проезд картой или смартфоном можно на всех станциях метрополитена Днепра.

Чтобы произвести оплату проезда, нужно поднести к жёлтому турникету платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC и дождаться звукового и светового сигнала. После подтверждения оплаты с карты пассажира автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки. Никаких дополнительных комиссий для пассажира не предусмотрено.

Днепровский метрополитен стал вторым в Украине, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда с использованием банковской карты, смартфона или другого устройства с NFC. Ранее такая возможность была доступна в метро Киева.

Первые турникеты с технологией бесконтактной оплаты банковской картой заработали в Днепровском метрополитене 10 сентября 2020 на двух станциях: «Вокзальная» и «Покровская». За два года на этих станциях бесконтактно было оплачено более 420 тыс. поездок. В августе 2022 года проект был завершен на последних станциях.