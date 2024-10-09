В Dragon Age: The Veilguard будет 5 уровней сложности, «чтобы каждый мог насладиться игрой»

Electronic Arts (ЕА) поделилась деталями касательно настроек сложности в предстоящей игре Dragon Age: The Veilguard, релиз которой запланирован на Хэллоуин.

«Независимо от уровня навыков или возможностей, мы хотим, чтобы каждый мог насладиться полноценным опытом и сюжетом нашей игры», — отметили в ЕА.

Для этого в Dragon Age: The Veilguard будет пять «тщательно разработанных» уровней сложности, которые охватывают все возможные варианты:

Storyteller: для тех, кто хочет просто насладиться историей.

для тех, кто хочет просто насладиться историей. Keeper: «сбалансированный боевой опыт», который делает упор на состав группы и выбор снаряжения, а не на реакцию.

«сбалансированный боевой опыт», который делает упор на состав группы и выбор снаряжения, а не на реакцию. Adventurer: «сбалансированный опыт», который в равной степени сочетает бои, состав группы и выбор снаряжения.

«сбалансированный опыт», который в равной степени сочетает бои, состав группы и выбор снаряжения. Underdog: для тех, кто хочет испытать себя на пределе возможностей. Требует стратегического планирования и тактических решений.

для тех, кто хочет испытать себя на пределе возможностей. Требует стратегического планирования и тактических решений. Nightmare: «потрясающие сражения, которые не дают пощады». Для выживания требуется совершенное владение боем, снаряжением, навыками и игровой механикой.

Стоит заметить, что выбор уровня сложности Nightmare является необратимым решением. Единственный способ изменить его — начать новое прохождение с нуля. Поэтому следует быть осторожными с выбором этого режима.

Для тех, кто хотел бы более гибкого подхода, есть опция Unbound. Она позволяет игрокам настроить отдельные параметры, которые «влияют на многочисленные аспекты игры». ЕА рекомендует выбирать заранее настроенный уровень для первого прохождения, но решение всегда за игроком.

Помимо настроек сложности, Dragon Age: The Veilguard предлагает ряд других опций для корректировки боевого опыта. Среди них — тайминг парирования, сила помощи в прицеливании, агрессивность врагов и т. Д.

Напомним, недавно BioWare показанный пять регионов Dragon Age: Veilguard в отдельных видео и рассказала об исследовании мира.

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Игра выходит 31 октября на ПК (Steam, Epic games), PlayStation 5 и Xbox Series X.

Источник: PCgamer