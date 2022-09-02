В Эстонии появится своя «Дія» — Минцифры поможет с разработкой приложения

Эстония — наиболее прогрессивная в технологическом плане страна ЕС, а ее система электронного управления вполне по праву считается одной из лучших в мире. И вот эстонское правительство обратилось к украинскому с просьбой помочь запустить пилот приложения на базе «Дія» до конца 2022 года. О подписании соответствующего Меморандума о сотрудничестве сообщает Минцифры.

Документ о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций был подписан Минцифрами Украины и Министерством экономики и связи Эстонии. Уже к концу года эстонцы планируют первый релиз собственного приложения на базе украинского «Дія». Команда Минцифры поделится с коллегами кодом «Дія» и подходами к UX/UI дизайну.

В Минцифре не скрывают, что три года назад создавали ведомство, вдохновляясь успешным опытом Эстонии, и внедряли цифровые реформы, опираясь на эстонский опыт по интеграции IT в сферу госуслуг. За последние 3 года Украине удалось провести масштабную цифровизацию госуслуг и теперь пришло время Эстонии перенимать украинский опыт для создания государственного приложения с документами и услугами.

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«Эстония «Дія» первая страна, цифровой опыт которой детально изучал еще до того, как стал министром. Во время поездки в Эстонию мы не только воодушевились уровнем цифровизации, но и реализовали лучшие практики в Украине. К примеру, Трембита. Благодаря которой все реестры обмениваются между собой данными, а украинцы могут получать такие онлайн-услуги, как есть Малышка» Михаил Федоров, вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины

Отдельно в Минцифре отмечают, что у Украины и Эстонии очень похожа архитектура цифрового государства, что значительно упрощает адаптацию и внедрение необходимых услуг и разработок. Очевидно, что сотрудничество будет взаимовыгодным, поэтому ждем дальнейшую цифровизацию госуслуг в Украине по примеру Эстонии.

Несколько дней назад вышло большое обновление «Дія», в котором появились документы латиницей, пенсионное, возобновление услуг шеринга авто и уведомлений о штрафах за нарушение ПДД.