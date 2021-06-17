В эстонском городе Тарту запустят беспилотные шаттлы на водородном топливе

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Эстонский производитель автономных транспортных средств Auve Tech и Тартуский университет разработали автомобиль, который прошёл испытания Департамента шоссейных дорог Эстонии и получил разрешение на эксплуатацию на дорогах общего пользования с 5 июля.

Автобус-шаттл предназначен для перевозки до 6 пассажиров. Он позиционируется как решение для улучшения перевозок на последней миле. Автобус питается от низкотемпературных водородных топливных элементов, разработанных в Тартуском университете. Это транспортное средство является автономным. Но в случае необходимости им можно управлять дистанционно из удалённого центра управления.

Генеральный директор Auve Tech Йоханнес Моссов говорит, что водородный автомобиль является экологически чистой альтернативой личным автомобилям. Побочными продуктами его работы являются только вода и тепло. В то же время топливные элементы позволяют ускорить зарядку, что позволяет увеличить количество рабочих часов, повысить эффективность и лучше интегрировать автономный транспорт в нашу повседневную жизнь.

Впервые водородный автомобиль будет представлен в Тарту 5 июля.

Источник: err