В Fallout London робота-спикера озвучит настоящий руководитель парламента

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Большая модификация игры Fallout 4, Fallout London, получит бывшего спикера Палаты представителей Великобритании Джона Беркоу в качестве актера озвучивания своего роботизированного коллеги.

Руководитель проекта Fallout London Дин Картер рассказал в Discord, что постапокалиптическая версия столицы Великобритании все еще будет иметь спикера Палаты представителей — в моде должность будет занимать робот. Его озвучит Джон Беркоу, который был спикером с 2009 по 2019 год.

«Представьте себе, что вы в Fallout London и чувствуете себя таким счастливым, имея в команде всех талантливых актеров озвучивания, а затем усиливаете ее еще больше благодаря тому, что у нас есть [два] актера «Доктора Кто» … Но вишенка на торте? Кто лучше представит нашу модифицированную версию спикера Палаты, как не версия робота, озвученная самим Джоном Беркоу?», — написал Картер.

Fallout London должен был выйти 23 апреля 2024 года, но разработчик основной игры Bethesda объявила о неожиданном обновлении для Fallout 4, которое задержало выпуск. Ранее Картер жаловался, что Bethesda, которая дала понять, что знает о Fallout London, не сообщила команде патч. «Это, из-за отсутствия лучшего срока, несколько смутило нас», — сказал Картер. Тем временем в магазине GOG, который является партнером проекта, подтвердили, что Fallout London нельзя будет играть с версией Fallout 4 из Epic Games Store, поскольку магазин не поддерживает отмену обновления.

Источник: vg247

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.