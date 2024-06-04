Фанатский римейк Fallout 2 будет RPG в открытом мире и выйдет в Steam

Игра Fallout 2 недавно держала новую волну интереса благодаря популярности сериала Fallout от Amazon. Команда энтузиастов создает ремейк Fallout 2 в стиле и движке игр Bethesda и хочет выйти в Steam.

В недавнем интервью The Gamer Демион Дапонте, видеоредактор-фрилансер, возглавляющий команду разработчиков Project Arroy из более 100 моддеров, раскрыл некоторые подробности проекта. Команда пытается переделать вторую часть серии в современную ролевую игру с открытым миром на движке Fallout 4. Поскольку оригинальная игра была недостаточно большой, команда также расширит мир и предложит для исследования сокращенную версию Сан-Франциско.

Фанатский ремейк также переработает некоторые механизмы оригинала, такие как случайные встречи, которые кажутся им лишними, вернет классический Pip-Boy и некоторые вещи из New Vegas, чтобы расширить взгляд на Новую Калифорнийскую Республику. Силовая броня из Fallout 4 также вернется — разработчик считает, что то, как она работает, имеет больше смысла по сравнению с вариантами Fallout 3 и New Vegas.

Хотя дата выпуска Fallout 2 Project Arroyo еще не известна, есть большая вероятность, что созданный фанатами ремейк будет выпущен в Steam. «Это просто платформа, которая есть у каждого, к ней проще получить доступ, проще обновить, проще установить игру — она более эффективна. Нам нужно было бы определить все особенности, чтобы у вас были Fallout 2 и Fallout. 4 и все DLC последней, чтобы убедиться, что нет юридических проблем, но мы все еще рассматриваем это». Больше информации о ремейке Fallout 2 можно найти на Discord.