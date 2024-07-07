Глобальный мод Fallout London для четвертой игры серии скоро выйдет — GOG уже получил файлы

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Долгожданное неофициальное дополнение Fallout London очень близок к запуску. Создатели мода для игры Fallout 4 уже прислали его файлы в магазин GOG, который с ними сотрудничает.

После отложения релиза из-за выхода Starfield команда модификаторов установила новое окно выхода на апрель 2024 года. Впрочем, обновление Fallout 4 вызвало новую задержку. Фанаты с нетерпением ждут Fallout London несколько месяцев, но сегодня команда намекнула, что время уже близко. Онлайн-магазин игр GOG, который сотрудничает с моддерами, получил несколько сборок релиз-кандидатов. После их проверки и утверждения состоится запуск.

«Было много спекуляций о нашем будущем выпуске, и мы хотим объяснить все нашим поклонникам. Суть в том, что мы отправили несколько сборников в GOG для проверки качества и ждем окончательного «зеленого света». Как только они завершат процесс двойной проверки, работает ли Fallout London и его установщик на всех поддерживаемых машинах, мы будем готовы к работе (да, у нас есть собственный установщик и программа для понижения версии!). В наших интересах, чтобы этот окончательный процесс проверки качества был осуществлен в полном объеме, и мы очень благодарны GOG за помощь. Хотя может показаться, что ничего не происходит, мы можем заверить вас, что руководители отдела в течение всего этого времени непрерывно работали за кулисами, чтобы сделать сборку выпуска как можно лучше. Конец видно», — пишут разработчики.

Напоминаем, что для Fallout London нужна Fallout 4 и все ее DLC. Карта дополнения такая же большая, как и базовая игра с DLC Far Harbor. Мод содержит 53 основных квеста, 35 побочных квестов, 25 фракционных квестов, 64 различных квеста, 16 разветвленных банд, 7 компаньонов (пятеро из которых полностью озвучены, имеют детальные отношения с персонажами и собственные квесты), а также более 90 тыс. озвученных строк диалогов.

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Источник: Wccftech

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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