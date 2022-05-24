В Херсоне исчезла мобильная связь Киевстар и Vodafone Ukraine, после чего в городе начались взрывы

Днем 24 мая жители Херсона начали писать в техподдержку мобильных операторов Киевстар и Vodafone Ukraine о проблемах связи. У многих она просто исчезла. Затем мобильная связь Киевстара появилась, а Vodafone — нет. Об этом сообщили корреспонденты Суспільного. Спустя два часа в городе начались мощные взрывы.

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О проблемах с мобильной связью и интернетом Киевстар сообщают в последние часы некоторые жители Бердянска Запорожской области.

«На оккупированных территориях связь может работать нестабильно, поскольку у наших специалистов нет физического доступа к телеком-оборудованию. Компания использует все возможные технические решения и ресурсы для того, чтобы наши абоненты на временно оккупированных территориях были на связи», — сообщил оператор.

В ГСЧС рассказали что делать, если отсутствует мобильная связь.

Если мобильный телефон (смартфон) длительно находится вне сети мобильного оператора, проверьте его исправность. Если мобильный телефон (смартфон) исправен, это свидетельствует об отсутствии сети связи на определенной территории или местности. Иногда проблемы могут быть только с одним оператором мобильной связи (поврежденная вышка, оборудование), поэтому рекомендуется иметь при себе SIM-карты других операторов с активным состоянием счета.

При отсутствии мобильных сетей для осуществления экстренных вызовов и связи между абонентами существует несколько альтернативных вариантов:

средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны). При наличии стационарного телефона в вашем помещении или в помещении ваших соседей (знакомых, друзей), будет обеспечена бесперебойная связь с экстренными службами и другими абонентами стационарной и мобильной связи;

с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т.д. Мессенджеры будут работать при наличии доступа к интернету, в том числе при подключении к сети Wi-Fi.

При необходимости вызова экстренных служб с помощью любого мессенджера, предварительно необходимо узнать номера телефонов, по которым зарегистрирована работа мессенджеров соответствующих служб или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях. Эту информацию предварительно можно почерпнуть на официальных сайтах экстренных служб (ведомств) или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112.

Использование мобильных телефонов в качестве средств радиосвязи. Для этого на мобильный телефон (смартфон) необходимо предварительно установить специальные мессенджеры, например Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie (не ставьте Zello!).

Следует учесть, что в этом случае ваше общение не будет приватным. Его сможет прослушать кто-нибудь, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Преимущество в том, что вы можете быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (простыми словами частоту или диапазон) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами произвольно.

Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку чаще всего их работа построена на основе технологии Bluetooth (в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров).

При отсутствии какой-либо связи и доступа в интернет лучше перейти к ближайшему объекту, оборудованному средствами стационарной телефонной связи и/или радиосвязи. Объектами, которые обязательно оборудованы стационарными средствами телефонной связи, являются здания органов местного самоуправления, отделения почты, пожарноспасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны).

Если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и времени встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-нибудь конкретное место — определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь дальше в следующий пункт назначения.

Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста следует предупредить, как поступить в случае отсутствия связи.