В iOS 14.5 можно разблокировать iPhone с помощью Apple Watch, добавлена поддержка контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5





Постоянное ношение масок на лице в эпоху пандемии коронавирусной инфекции усложняет использование систем биометрической идентификации пользователей на основе распознавания лица. Так как лицо в значительной степени закрыто маской, система Face ID не может распознать пользователя, и приходится часто вводить пароль. Чтобы решить эту проблему, компания Apple разработала временный обходной путь. Он призван упростить доступ к смартфону при ношении маски. Однако воспользоваться им смогут не все пользователи iPhone, а лишь владельцы умных часов Apple Watch.

Стало известно, что очередное обновление iOS 14.5 добавляет возможность быстрой аутентификации пользователя и разблокировки iPhone с помощью Apple Watch. Такой же способ аутентификации уже доступен на Mac, а теперь он появится и на iPhone. Это работает следующим образом. Пользователь поднимает iPhone, чтобы включить экран. В это время Apple Watch активирует тактильную обратную связь, указывая на то, что iPhone разблокирован. Чтобы такая идентификация работала, устройства должны находиться в непосредственной близости, что является мерой защиты ваших данных. При этом если часы Apple Watch заблокированы, разблокировка смартфона не сработает.

Использование Apple Watch подходит только для разблокировки iPhone. Покупки в App Store и iTunes по-прежнему потребуют использовать другой способ аутентификации, если лицо пользователя закрыто. И в качестве дополнительного средства безопасности пользователю всё равно будет предлагаться вводить пароль каждые несколько часов, даже если разблокировка с помощью Apple Watch включена.

Обновление iOS 14.5, которое уже доступно в статусе бета-версии, также содержит и другие новшества. Среди них отмечается добавление уведомлений и управление разрешениями на основе новой политики приватности App Tracking Transparency. Кроме того, Apple добавила в свою мобильную операционную систему поддержку игровых контроллеров Xbox Series X и PlayStation 5. Компания из Купертино ещё в ноябре прошлого года сообщила о том, что работает с Microsoft с целью добавления поддержки контроллера Xbox Series X.

Дополнительно отмечается, что с выходом iOS 14.5 у владельцев iPhone по всему миру должна появиться возможность использовать функции двух SIM-карт 5G. Виртуальный ассистент Siri получит некоторые улучшения, включая возможность совершать звонки на номера экстренных контактов.

Точные сроки выхода финальной версии iOS 14.5 пока не сообщаются.

Источник: The Verge 1, 2