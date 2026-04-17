Несмотря на недавние релизы, Apple не планирует сбавлять темпы и готовит к выходу еще четыре модели компьютеров Mac до конца текущего года. Основной акцент в будущих новинках будет сделан на переходе к архитектуре чипов M5 и подготовке почвы для следующего поколения процессоров.





Одной из самых ожидаемых новинок станет обновленный Mac Studio. Устройство получит мощные чипы M5 Max и M5 Ultra. Дизайн профессиональной рабочей станции останется прежним, однако прирост производительности в задачах, связанных с искусственным интеллектом, обещает быть колоссальным благодаря обновленному нейронному движку.

Популярный моноблок iMac также получит плановое обновление. Модель на базе процессора M5 сохранит текущий 24-дюймовый форм-фактор, но предложит пользователям полностью обновленную палитру цветов. Инсайдеры предполагают, что Apple может позаимствовать яркие оттенки, которые недавно дебютировали в доступном MacBook Neo.

Линейка Mac mini, которая остается самым доступным билетом в экосистему macOS, обновится версиями с чипами M5 и M5 Pro. Внешних изменений корпуса не ожидается, поскольку компания сосредоточена на внутренней оптимизации и повышении энергоэффективности своих настольных решений.





Настоящим сюрпризом года может стать MacBook Pro на базе чипа M6. Сообщается, что эта модель ознаменует собой начало нового цикла дизайна для ноутбуков Apple. Ожидается, что устройство получит более тонкий корпус и долгожданный OLED-дисплейчто станет самым масштабным обновлением линейки за последние годы.

График релизов указывает на то, что анонсы новых настольных систем могут состояться уже в ближайшие месяцы, тогда как революционный MacBook Pro с чипом M6, скорее всего, приберегут для традиционной осенней презентации.

Для пользователей это означает, что 2026 год станет одним из самых насыщенных в истории компьютеров Apple. Компания стремится охватить все сегменты рынка: от бюджетных решений до сверхмощных станций для профессионалов, активно внедряя технологии генеративного ИИ на аппаратном уровне.

Источник: 9to5Mac