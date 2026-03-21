Конец принудительным апдейтам Windows: Microsoft позволит ставить обновления на паузу

После многих лет критики Microsoft наконец-то меняет подход к обновлениям Windows и дает пользователям больше контроля. Компания представила новые функции управления обновлениями, которые должны решить одну из самых болезненных проблем системы — принудительные апдейты.





Еще в 2015 году Microsoft сделала обновления автоматическими, чтобы повысить безопасность и защитить ПК от вредоносного ПО. Идея выглядела логичной, но на практике пользователи столкнулись с неприятными сюрпризами: компьютеры могли сами перезагружаться, срывая работу и удаляя несохраненные данные. Также неприятной была ситуация, когда обновление приносило баги, а отказаться от его установки было практически невозможно — лишь немного отсрочить. С годами недовольство только росло.

Теперь ситуация меняется. Главное нововведение заключается в том, что появляется возможность ставить обновление на паузу на любой срок. То есть больше никаких ограничений в сроке установки обновлений: пользователь сам решает, когда устанавливать апдейты. Это позволяет планировать работу без риска внезапных перезапусков или установки сбойного обновления.

Кроме этого, компания делает процесс более прозрачным. Перед обновлением система будет показывать подробные сообщения: что именно изменится, как это повлияет на производительность и что ждать после установки. Идея заключается в том, чтобы люди не нажимали «ОК» наугад, а понимали, что происходит.





Реакция на такую инициативу в целом положительная. Пользователи давно ждали такого шага, ведь контроль над собственным устройством — базовая вещь. В то же время эксперты напоминают о рисках: если откладывать обновление слишком долго, система может остаться уязвимой к атакам.

В итоге Microsoft пытается найти баланс между безопасностью и удобством. Компания больше не заставляет, но ожидает, что пользователи сами не будут игнорировать важные апдейты.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: The Verge