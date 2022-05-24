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В Киеве провалидировали почти 1,8 миллиона е-билетов за неделю после возобновления оплаты за проезд

В Киеве провалидировали почти 1,8 миллиона е-билетов за неделю после возобновления оплаты за проезд

После возобновления  16 мая оплаты за проезд в Киеве жители провалидировали около 1,8 миллиона е-билетов. Актуальную статистику сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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По состоянию на 18 мая сообщалось о 350 тыс. провалидов е-билетов. То есть сейчас динамика выглядит положительной и обнадеживает.

«Каждая оплаченная поездка в транспорте или парковке — ваш вклад в восстановление экономики столицы», — написал Оленич.

Всего через неделю после возобновления оплаты парковки и проезда в общественном транспорте:

  • провалидировано около 1,8 миллиона электронных билетов. Из них более 1,1 млн. в метро, ​​655 тысяч в наземном транспорте.
  • Через приложение «Київ Цифровий» оплатили парковку более 2 тысяч раз.

Как работает наземный общественный транспорт Киева в условиях военного положения и перечень актуальных маршрутов можно узнать по следующей ссылке.


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