Новости Софт 24.12.2025 comment views icon

В Корее запретили продавать новые смартфоны без процедуры распознавания лица

У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя

Покупателей новых смартфонов в Южной Корее обязали проходить процедуру распознавания лица. Согласно местным СМИ, требование вступило в силу 23 декабря.

Новые правила предусматривают, что все новые пользователи должны подтвердить свою личность с помощью технологии распознавания лица — независимо от того, покупают они смартфон в магазине физически или удаленно онлайн. Требование распространяется на трех основных мобильных операторов Кореи: SK Telecom, KT и LG Uplus, а также бюджетных провайдеров.

Ранее для активации смартфона корейцам хватало предоставления удостоверения личности, теперь — обязательное фото лица в приложении аутентификации PASS. В правительстве говорят, что эти меры должны предотвратить такие мошенничества, как голосовой фишинг, который часто осуществляют с помощью смартфонов, активированных с помощью украденных или поддельных идентификационных данных.

В пилоте программы приняли участие 43 мобильных оператора, на остальные — систему распространят с 23 марта 2026 года. Корейские власти подчеркивают, что информация о лице не будет храниться и не будет использоваться для других целей, кроме проверки личности.

Напомним, что в августе Южная Корея приняла законопроект, который запрещает использование смартфонов в школах. Официально он вступит в силу со следующего учебного года, но некоторые заведения уже начали внедрять частичные ограничения. Подобные меры ранее ввели Франция и Финляндия, но главным образом для учеников младших классов.

Источник: Korea Herald

