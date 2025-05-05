В Кувейте начали тратить вдвое меньше электроэнергии после запрета майнинга

Власти города в Кувейте под названием Аль-Вафра запретили криптомайнинг. В результате энергозатраты сократились на 55% Власти Кувейта считают, что майнинговые фермы причастны к «большому» энергетическому кризису. Страна-член ОПЕК борется с острым энергетическим кризисом, вызванным ростом населения, расширением городов, повышением температуры и задержкой технического обслуживания на некоторых электростанциях.

Торговля криптовалютой в этой стране запрещена, но напрямую майнинга это не касается. Однако Министерство внутренних дел рассматривает это как «незаконную эксплуатацию электроэнергии… которая может вызвать перебои в жилых, коммерческих и сервисных зонах, что создает прямую угрозу общественной безопасности» Правительство Аль-Вафра провело массовый рейд в около 100 домах, где могли находиться майнинговые фермы. Некоторые из этих домохозяйств потребляли в 20 раз больше электроэнергии, чем среднестатистический кувейтский дом.

Кувейт — небольшая, богатая нефтью страна на Ближнем Востоке, где электроэнергия недорогая. Из-за этого она стала привлекательным регионом для криптомайнеров. Однако урбанизация привела к тому, что криптомайнинг начал конкурировать с бытовыми потребностями жителей и другими предприятиями за электроэнергию.

Источник: Reuters