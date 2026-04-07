Соло-майнер добыл блок биткоина стоимостью более $210 тыс. при рекордной сложности сети

Соло-майнер с помощью сервиса Solo CKpool успешно добыл блок биткоина под номером 943 411, получив полное вознаграждение в размере 3,125 BTC вместе с комиссиями за транзакции. Общая сумма выплаты составила примерно $210 108.





Случай довольно редкий в условиях рекордно высокой сложности сети и доминирования крупных промышленных пулов. Согласно данным мониторингового ресурса Mempool, блок был сформирован 3 апреля 2026 года в 00:02 по киевскому времени. Вычислительная мощность, которую применил майнер, позволила ему опередить гигантов отрасли, несмотря на то, что вероятность самостоятельного нахождения хеша блока при таком уровне конкуренции является мизерной.

Вознаграждение включало субсидию за блок и 0,014 BTC в виде комиссионных сборов. Это событие продолжает серию успехов индивидуальных добытчиков, которые активизировались в начале 2026 года. Но текущий случай отличается от предыдущих рекордной сложностью сети, которая на момент добычи превышала 80 T. В течение января и февраля 2026 года уже фиксировались аналогичные инциденты, когда соло-майнеры с мощностью оборудования около 1-2 PH/s находили блоки.

В частности, в феврале удалось добыть блок участнику с относительно старым парком устройств, что эксперты назвали «математическим чудом». Мартовский кейс также привлек внимание из-за высокой волатильности стоимости актива, когда полученное вознаграждение в долларовом эквиваленте превысило $230 тыс. на пике цены.





Если заглянуть в прошлый год, осень 2025-го также была результативной для клиентов Solo CKpool. В ноябре майнер с мощностью всего 11 PH/s добыл блок 817 900, заработав около $220 тыс. по тогдашнему курсу. Октябрьский успех был еще более впечатляющим из-за технических параметров: тогда блок 814 300 покорился пользователю с хешрейтом всего 1 PH/s, что статистически случается раз в несколько лет. В декабре 2025 года также сообщалось об успешной инициативе одиночной добычи, хотя сумма комиссионных в том блоке была значительно ниже из-за меньшей загруженности сети.

Администратор Solo CKpool Кон Коливас неоднократно подчеркивал, что такие случаи не являются результатом взлома системы, а лишь подтверждают вероятностную природу алгоритма Proof-of-Work. Даже с одним современным ASIC-майнером в теории возможно подписать блок, хотя шансы на это составляют менее 0,0001%.

Этот кейс показывает, что несмотря на профессионализацию майнинга и переход активов к крупным корпорациям, децентрализованная структура Bitcoin все еще оставляет окно возможностей для частных лиц, которые готовы рисковать стабильными выплатами ради шанса на одноразовый большой куш. Суммарная мощность сети продолжает расти, однако математическая удача остается фактором, который невозможно полностью монополизировать.

Отдельным фактором, повлиявшим на этот успех, стало техническое состояние сети накануне добычи блока 943 411. Анализ активности показывает, что за несколько часов до события произошло незначительное снижение общего хешрейта сети на 1,5%, что статистически увеличило окно возможностей для мелких игроков. Кроме того, этот кейс стал одним из последних перед ожидаемым перерасчетом сложности, который должен был повысить порог входа еще на 3,8%.

В отличие от январского случая, где майнер использовал арендованные мощности через облачные сервисы, этот пользователь оперировал собственным локальным оборудованием: это подтверждается специфическими сигнатурами в хеш-заголовке. Такой подход позволил ему избежать дополнительных расходов на посредников, сохранив чистую прибыль.

Источник: Mempool.space