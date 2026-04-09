Топ-майнер MARA уволил 15% сотрудников в рамках реорганизации: компания уходит в ИИ

Биткоин-майнер MARA проводит масштабные увольнения в компании MARA Holdings (ранее Marathon Digital) сократила примерно 15% своего персонала в рамках стратегической реорганизации, направленной на переход от исключительно добычи биткоинов к более широкой сфере энергетики и цифровой инфраструктуры.





По словам источников, знакомых с ситуацией, сокращения произошли «волнами» в течение последних нескольких дней и коснулись различных отделов, включая штатных работников и подрядчиков. Источники описывают эти освобождения как «глубокие», отмечая, что в некоторых случаях были расформированы целые команды.

Во внутреннем обращении к сотрудникам, с которым ознакомилось издание Blockspace, генеральный директор MARA Фред Тиль (Fred Thiel) объяснил, что этот шаг обусловлен необходимостью адаптировать структуру команды под новые бизнес-цели компании.

«Это не просто финансовое решение — это стратегическое решение», — написал Тиль.

Компания предложила уволенным работникам пакет поддержки, который включает один месяц оплачиваемого отпуска (garden leave), выплату заработной платы и бонусов до 30 апреля, 13 недель выходного пособия и полную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.





«Как мы отмечали в наших недавних объявлениях по Starwood и Exaion, мы направляем компанию в новом направлении. Это означает, что структура нашей команды должна меняться в соответствии с этим курсом», — добавил Тиль.

Ставка на ИИ от MARA является частью более широкой тенденции среди майнеров биткоина, которые пытаются диверсифицировать свои доходы после халвинга. Компания агрессивно инвестирует в инфраструктуру для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC). Недавние шаги включают приобретение контрольного пакета акций Exaion и партнерство со Starwood для переоборудования объектов мощностью до 1 ГВт под нужды ИИ-нагрузок.

Для финансирования этой трансформации MARA недавно продала более 15 000 BTC, привлекая около $1 млрд, часть из которых также была направлена на выкуп конвертируемых облигаций со скидкой. На момент увольнений MARA остается одним из крупнейших игроков в отрасли с хешрейтом около 66,45 EH/s. Представитель MARA подчеркнул в заявлении для Blockspace:

«MARA сосредоточена на реализации своей стратегической эволюции от узкоспециализированного биткоин-майнера до компании, работающей в сферах энергетики и цифровой инфраструктуры. В рамках этой более широкой стратегии роста и с целью повышения операционной эффективности мы приняли трудное, но необходимое решение сократить нашу команду примерно на 15%».

Трансформация MARA подкреплена агрессивным финансовым маневром: компания реализовала более 15 133 BTC, получив более $1,1 млрд наличными. Эти средства позволили не только финансировать переход к ИИ, но и выкупить собственные конвертируемые облигации с дисконтом 9%, что, по прогнозам, сэкономит компании около $88 млн. На фоне этих изменений сокращение 15% штата выглядит как часть плана по повышению операционной эффективности, поскольку компания переориентируется на управление автоматизированными дата-центрами.

В частности, февральская сделка по покупке контрольного пакета Exaion (дочки французского энергогиганта EDF) и партнерство со Starwood по переоборудованию 1 ГВт мощностей под ИИ-нагрузки официально закрепили статус MARA как игрока на рынке энергетической инфраструктуры, а не просто добытчика криптовалюты.

Этот шаг MARA стал частью более широкой волны «капитуляции» и трансформации публичных майнеров перед очередным халвингом. Пока такие конкуренты, как Bitfarms, объявляют о полном отказе от майнинга из-за убытков в $285 млн, а Riot Platforms массово распродает резервы (более 3700 BTC только за первый квартал), MARA выбирает путь диверсификации.

Со своим гигантским парком в 66,45 EH/s, что составляет 5,2% всего хешрейта сети иткоина, компания пытается удержать лидерство в криптосфере, одновременно интегрируясь в сектор высокопроизводительных вычислений (HPC). Такой подход отражает общерыночную тенденцию, где даже крупные игроки вроде Gemini или Block Джека Дорси жертвуют частью команды (от 12% до 40%), чтобы высвободить ресурсы для доминирования в эпоху искусственного интеллекта.

Источник: BlockSpace