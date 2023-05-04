В Киеве заработала израильская система раннего оповещения о воздушных угрозах – она включает сирены именно там, куда летят ракеты

Несколько месяцев назад мы рассказывали, что Израиль разрабатывает для Киева улучшенную систему оповещения о воздушных угрозах. Такая система могла бы вычислять, куда летят ракеты или дроны, и активировать сирену именно в тех районах, которым грозит удар. На этой неделе в Киеве уже начала работу израильская система раннего оповещения о воздушных угрозах. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

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Израильская система способна идентифицировать разные типы ракет и предвидеть потенциальные места попадания. Таким образом, она способна сужать прогнозируемую зону опасности. Также она рассчитывает время, которое жители имеют на перемещение к укрытию.

Евгений Корнийчук выразил надежду, что после доработки такая система будет внедрена и в других крупных украинских городах. Он не назвал конкретные города, однако отметил, что речь идет о «6 городах с населением более миллиона жителей».

По словам посла, Израиль и Украина имеют общего врага в лице Ирана, поставляющего россии дроны-камикадзе.

Источник: jpost