В мобильной версии Gmail появилась возможность использования Chat – для более широкой аудитории





Компания Google расширяет возможность доступа к сообщениям Chat прямо из Gmail для большего количества пользователей iOS и Android. Впервые такая возможность была представлена в июле прошлого года, но только для пользователей Google Workspace.

Возможность использования мессенджера Chat в Gmail всё ещё является тестовой функцией. Потому она может быть ещё недоступной для всех пользователей, в зависимости от настроек учётной записи. Например, её можно активировать для личных учётных записей, но не для рабочих. Чтобы активировать эту функцию на iOS или Android, нужно открыть боковое меню и выбрать пункт настроек. Затем нужно в разделе «Общие настройки» нужно найти пункт «Chat (early access)» и активировать соответствующий переключатель. В некоторых случаях опция активация Chat может быть недоступной. В таких случаях может потребоваться первоначально активировать Chat в настольной версии Gmail по следующей ссылке, (выбрать Google Chat и сохранить настройки). После этого нужно перезагрузить мобильное приложение на смартфоне и снова зайти в его настройки.

После выполнения всех этих действий и активации Chat, в ​​нижней части приложения Gmail появится новая вкладка, предоставляющая доступ к мгновенным сообщениям. При этом пользователи получат доступ к личным и групповым чатам прямо в Gmail.

Отметим, Chat является заменой для мессенджера Hangouts, от которого пользователи постепенно отказываются. Chat можно использовать в качестве отдельного приложения. Но для тех пользователей, кому не нравится иметь на своём устройстве множество отдельных приложений для обмена сообщениями, теперь доступна возможность общаться прямо в почтовом приложении.

Источник: The Verge