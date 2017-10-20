В ночь на субботу можно будет наблюдать максимальный метеорный поток Орионид

В ночь с 20 на 21 октября своего пика достигнет один из самых красивых метеорных потоков – звездопад Ориониды.

Метеорный поток в созвездии Ориона (отсюда название Ориониды) связан кометой Галлея. Причём, рой метеорных тел, образующий ориониды, дважды в год встречается с Землей. При встречах наблюдаются два метеорных потока: весной — Майские Аквариды (радиант в созвездии Водолея) с максимальным числом метеоров 5 мая, осенью — Ориониды. Период активности метеорного потока Орионид начинается 2 октября, а заканчивается 7 ноября. Своего апогея звездопад достигает 20-21, а иногда и 22 октября. Последний раз комета Галлея пролетала мимо Земли в 1986 году, однако ее оторвавшиеся частицы продолжают достигать земной атмосферы.

Ориониды относят к средним по величине метеорным потокам. При благоприятных условиях, в темную безлунную ночь, Ориониды могут давать максимум 20 метеоров в час. Не смотря на то, что звездопад Ориониды дает небольшое количество метеоров в час, он считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков. Частички метеорного роя Орионид входят в земную атмосферу на скорости около 66 км/с. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m звездной величины.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра, в юго-восточной части неба. Максимум ярких падающих звезд – до 15-20 метеоров в час — по прогнозам международной Метеорной организации в этом году можно будет увидеть в ночь на 21 октября. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.