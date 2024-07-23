В новом трейлере «Джокер 2» показали музыкальный дуэт Феникса и Гаги

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Похоже, на этот раз Джокер планирует захватить Готэм силой музыки.

Новый трейлер «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux) поражает своей визуальной насыщенностью и музыкальным сопровождением. Видео дает зрителям возможность лучше понять музыкальное направление, которое выбрали создатели фильма. В центре внимания оказались Хоакин Феникс и Леди Гага, чья игра обещает быть не менее захватывающей.

По сравнению с оригинальным фильмом, сиквел демонстрирует значительное увеличение бюджета. Если первая часть стоила $55 млн, то на создание «Безумие на двоих» потратили уже $200 млн. Это сразу заметно по качеству визуальных эффектов и общей атмосфере трейлера.

В актерский состав возвращается несколько знакомых лиц из первого фильма. Зази Битц снова сыграет Софи, соседку Артура, которая неосознанно стала объектом его увлечения. Шэрон Вашингтон повторит роль социальной работницы Артура, а Ли Хилл — его коллеги Гэри.

Сиквел также привлек ряд новых талантливых актеров. Брендан Глисон («Банши Инишерина») исполнит роль охранника в больнице Аркхэм. К проекту также присоединилась номинант на «Оскар» Кэтрин Кинер («Ловушка»). Среди других новичков — Гарри Лоти («Индустрия»), Джейкоб Лофленд («Грязь»), номинант на «Оскар» Стив Куган («Филомена») и Кен Лун («Звездные войны: Пробуждение силы»).

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Хотя детали сюжета держат в тайне, название фильма «Folie à Deux» намекает на психиатрический синдром, при котором бред или галлюцинации передаются от одного человека к другому. Это свидетельствует о том, что фильм будет исследовать отношения между Джокером и Харли Квинн, которая разделяет его психическое состояние.

«Джокер: Безумие на двоих» выйдет в украинских кинотеатрах 3 октября.

Источник: Collider

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