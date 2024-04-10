Не мюзикл, но музыка важна: «Джокер: Безумие на двоих» — украинский трейлер

Появился официальный украинский трейлер фильма Joker: Folie à Deux, «Джокер: Безумие на двоих» режиссера Тодда Филлипса. В нем Хоакин Феникс развивает роль Артура Флека, который превратился в Джокера и встречает Леди Гагу в роли Харли Квинн.

Мрачными кадрами встречает зрителя психиатрическая больница «Аркхэм», где Джокера закрыли в конце первого фильма. В ней Флек встречает другую пациентку. После случайной встречи они планируют вырваться из заведения. Это приводит их на улицы Готэма, где начинаются безумные танцы.

«Я никто. Я ничего не сделала со своей жизнью, как ты», — говорит Джокеру Харли Квинн.

Первый фильм стал историей происхождения Джокера, неудавшегося стендап-комика Артура Флека. В сиквеле Харли Квинн выступает его сумасшедшей музой. В новом фильме он уже не одинок.

«Я скажу вам, что изменилось. Я больше не один».

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По словам режиссера, лента не является мюзиклом:

«Музыка — важный элемент, но это не слишком далеко от первого фильма», — сказал Тодд Филипс.

Режиссер рассказал об этом во время презентации Warner Bros. на CinemaCon, чем опроверг все предварительные слухи о формате будущего фильма. По его словам, команда никогда не говорила о том, что «Джокер: Безумие на двоих» будет полноценным мюзиклом. По данным Variety, в сиквеле будет как минимум 15 кавер-версий очень известных песен, а также, возможно, один-два оригинальных трека.

«Джокер» 2019 года стал грандиозным блокбастером с мировыми сборами в $1 млрд и первым фильмом с рейтингом R, который преодолел эту отметку. Фильм получил 11 номинаций на «Оскар» и получил две награды — Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль и Хильдур Гуднадоттир за оригинальную музыку.

Второй «Джокер» дебютирует на украинских экранах 3 октября 2024 года — ровно через пять лет после первого фильма. Производство оригинала стоило $62,5 млн, что является чрезвычайно скромным бюджетом для адаптации комиксов. Учитывая его непревзойденный финансовый успех, следующий проект получил значительно больше финансирование в $200 млн.

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Источники: Variety, IGN